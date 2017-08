publié le 08/08/2017 à 07:09

Derrière une marque de vêtements, la passion du cachemire. Lucy Nagle habite à Dublin et elle est à la tête de Cosy, une collection de fringues qu'elle a d'abord lancée en 2013 sous forme de "capsule" avant d'être repérée par Brown Thomas, temple de la mode luxe à Dublin qui vend aujourd'hui ses pièces.



Depuis quatre ans, Lucy Nagle imagine des vêtements composés à 100% de cachemire de Mongolie pour offrir aux femmes un look à la fois très élégant et décontracté.

Parcourir le compte Instagram de Lucy Nagle, c'est donc forcément se laisser mouvoir dans un monde de luxe mais surtout, de bien-être personnel. Ainsi, les sweat-shirts, gilets et autres écharpes signés Lucy Nagle sont accompagnés de paysages pour s'aérer l'esprit, de nourriture saine et mantras à se répéter au quotidien.



Pour celles qui ont prévu une escapade estivale à Dublin, Lucy Nagle a accepté de livrer à Girls le meilleur de son carnet d'adresses.

La meilleure terrasse ? Celle du Residence Club sur St Stephen's Green



Le meilleur endroit pour manger ? Hang Dai sur Camden Street pour le meilleur canard. La musique est sympa et on y danse à la nuit tombée !



Le quartier qui bouge ? Cela dépend ce que vous cherchez, mais à Dublin, la zone la plus vivante est au sud de William Street, vers Castle Market, c'est là où tout le monde sort dans les rues pour se sociabiliser (quand il ne pleut pas !)



La boutique pour chiner de jolies fringues ? Brown Thomas, c'est là où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin de super luxueux ou griffé de grandes marques, j'adore également la boutique Costume



Pour une bonne dose de culture ? Les après-midi au Musée Irlandais d'Art Moderne sont très particuliers, vous n'avez qu'à vous promener dans le coin ou vous rendre à une exposition d'art



Le meilleur spot pour chiller ? Dublin est vraiment cool et il y a tellement de parcs somptueux dans et en dehors de la ville. J'aime bien sortir du centre ville pour aller vers la banlieue, prendre une salade à emporter et me poser à Herbert Park avec mes enfants



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? Le bar du restaurant Roberta's sert des cocktails brillants pour débuter la soirée !



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? N'ayez pas peur d'explorer toutes les petites rues sombres du quartier Grafton Street, c'est là que vous trouverez les meilleures petites boutiques, bars et restaurants. Et demandez à des locaux où sont les meilleurs endroits où aller, trouvez quelqu'un qui vous semble ouvert d'esprit et découvrez les conseils des insiders !



Ce que tu préfères dans ta ville ? J'adore à quel point Dublin est facile d'accès et petite. C'est fréquent de tomber sur quelqu'un que l'on connaît, et ça c'est cool



Où on peut te croiser le plus souvent ? Probablement à Brown Thomas comme ma collection de vêtements est là-bas, donc je suis toujours dans le coin pour des livraisons et répondre aux questions des clientes

Le compte de Lucy en 8 clichés coups de cœur

