Elle a plus d'une corde à son arc. Peny est architecte et créatrice de bijoux. Adepte de voyage, cette jeune Athénienne parsème alors son compte Instagram de toutes ses passions.



Scroller la page de Peny est une véritable bouffée d'air frais tant les paysages paradisiaques et ses portraits tout sourire s'accumulent et s’enchaînent à la perfection. En noir et blanc comme en couleurs, la créatrice nous fait visiter les îles grecques comme Koufonisia et offre un regard tendre et inédit sur sa ville.

Des architectures modernes côtoient images de vieilles bâtisses, graffitis abstraits, buissons fleuris et autres clichés de chats croisés ici et là dans les rues d'Athènes.



Ajouté à cela un sens de la mode aiguisée et vous obtiendrez le compte Instagram parfait à suivre pour voyager par procuration dans la capitale de la Grèce. Et si vous avez prévu d'aller faire un tour cet été ou plus tard dans le berceau de la civilisation occidentale, Peny a accepté de livrer ses adresses préférées à Girls.

La meilleure terrasse ? Il y a tellement d'endroits où prendre un verre tout en admirant la vue sur l'Acropole et la ville. La meilleure pour moi est le bar restaurant Zillers, avec son style minimaliste et son personnel très sympa



Le meilleur endroit pour manger ? L'un de mes endroits préférés pour manger s'appelle Melilotos, où vous pouvez goûter des plats grecques modernes



Le quartier qui bouge ? Il y a beaucoup d'options et cela dépend de votre humeur Gazi, Excarheia, Halandri mais je vote pour Kolokotroni et Praxitelous Streets : le cœur de la ville !



La boutique pour chiner de jolies choses ? En tant que créatrice de bijoux, j'adore les petites boutiques de vêtements minimalistes. Exemple avec Regalinas pour les vêtements. Aussi à Plaka, vous trouverez des boutiques sympas de créations fait mains



Pour une bonne dose de culture ? Plusieurs événements cultuels ont lieu dans différentes parties de la ville ! Des fondations Onassis et Stavros Niarchos aux musée Benaki et d'Art moderne !



Le meilleur spot pour chiller ? Pendant les beaux jours à Athènes, je pense à la fondation Stavros Niarchos assis avec des amis dans l'espace public près de l'eau ou dans le parc, qui donne une jolie vue sur la ville et la mer



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? C'est le moment de se rendre au Baba au Rum. D'excellentes boissons, de la bonne musique, un personnel très sympa, dans le cœur de ville !



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Je pense qu'Athènes est une ville sympa à visiter pendant toute l'année. Essayez juste de connaître la ville comme un riverain, éviter les endroits très touristiques, soyez vous-mêmes, restez à Athènes deux ou trois jours et ensuite, profitez de vos vacances dans une île grecque



Ce que tu préfères dans ta ville ? Quelque chose que j'adore à propos d'Athènes c'est que vous avez tellement de choix pour tout type de personnes. Donc j'aime beaucoup me rendre dans des lieux très différents. J'essaie d'aller à une nouvelle expo tous les week-ends. Et à la fin de la journée, d'aller boire un verre dans le centre ville ou de marcher de Plaka à Thisseion, c'est ce que je préfère faire.

Le compte de Pinelopi en 8 clichés coups de cœur

