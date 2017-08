publié le 05/08/2017 à 07:40

Elle vit depuis 4 ans et demi à Paris pour suivre des études de journalisme. C'est donc avec un certain regard de nostalgie qu'Ava nous parle de sa Nouvelle-Calédonie natale.



La jeune femme de 22 ans rentre "chaque année" à Nouméa, ville principale de cet archipel d'Océanie, "pour retrouver [ses] parents et [son frère] qui sont toujours là-bas".

Si vous tombez donc sur la bonne période de l'année (celle du voyage de l'autre côté de l'hémisphère), le compte Instagram d'Ava abandonne les pavés parisiens pour les eaux turquoises, ciels dégagés et autres clichés d'animaux marins et forêts au look tropical.



Le reste du temps, le quotidien dans la capitale française de la jeune étudiante est tout aussi photogénique : rues parisiennes, tenues féminines et décontractées, Ava est une source d'inspiration qui, à l'occasion de notre série d'été, a accepté de livrer à Girls ses adresses préférées à Nouméa.

La meilleure terrasse ? Celle de l'appartement de mes parents qui est situé à la Baie des Citrons, (juste en face de la mer). La vue est imprenable et je passe mes journée sur la terrasse



La meilleure nourriture ? En Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de spécialités asiatiques, tahitiennes, calédoniennes et françaises, c'est très varié, donc je dirais que ma food préférée là-bas c'est la salade tahitienne (un plat à base de thon cru, lait de coco, citron, tomates, concombres, carottes rappées) ou plus basique des nems ou Samoussas



Le quartier qui bouge ? Je dirais la Baie des Citrons, il y a plein de restaurants et boites de nuit juste en face de la plage donc c'est le pied pour s'amuser



La boutique pour chiner de jolies fringues ? Hype sur la promenade de l'Anse Vata, on y retrouve toutes les marques comme Isabel Marant, Acne, Paul and Joe etc.



Pour une bonne dose de culture ? En Nouvelle-Calédonie on a tout (cinéma, musée, théâtre), mais pour une meilleure dose de culture il faut aller au moins une fois faire la coutume dans une tribu Kanak. Sinon, on peut aller à des événements culturels type "la fête de la crevette" ou "de l'igname" (un légume exotique, ndlr.) c'est très typique



Le meilleur spot pour chiller ? Sur les transats de l'hôtel Le Méridien face à la mer.



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? Le MV Lounge sur la Baie des Citrons, un bar branché où l'on peut boire un verre les pieds dans le sable tout en regardant le coucher de soleil. Le pied !



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Prévoyez votre budget, le coût de la vie est cher. Et surtout, allez à l'Île des Pins (à deux heures et demi de bateau de Noumea), c'est clairement "l'île la plus proche du paradis" (le sable est blanc farine et l'eau transparente).



Ce que tu préfères dans ta ville ? Le fait que les gens sont adorables et que l'on peut partir en mer tous les week-end (si le temps le permets bien sur). En bref, c'est le paradis là-bas.



Où on peut te croiser le plus souvent ? Sur la plage de la Baie des Citrons, au MV Lounge ou sinon au Ouen Toro, un point de vue sur les hauteurs de Nouméa

Le compte de Ava en 8 clichés coups de cœur

