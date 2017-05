publié le 03/05/2017 à 09:18

Elle est un chouille en retard mais on lui pardonne. Ivy Trang Ngo a ses habitues et, le samedi matin, c'est jour du marché. Chaque semaine, elle adore retrouver ses petits producteurs et pour rien au monde elle ne laisserait passer ce rituel du week-end.



Parce que Ivy Trang n'envisage pas sa cuisine sans de bons produits et sa vie sans un lien profond avec les gens qui l'entourent. "Digital girl" de la première heure, cette passionnée de "bonne bouffe" est également adepte de la slow life. Prendre le temps pour soi, pour échanger avec les autres, cuisiner ses repas de la semaine le dimanche ("beaucoup de légumes rôtis au four ou des rouleaux de printemps pour les amis"), profiter de son appartement, lire des ouvrages sur le développement personnel et l'empowerment au féminin...

À 29 ans, Ivy Trang en a fait du chemin. Elle s'est construite toute seule, en France, loin de son pays d'origine - le Vietnam - et retire plusieurs enseignements de son parcours au fil des ans : connaître ses valeurs, appréhender sa vulnérabilité ou sortir de sa zone de confort. Des préceptes que l'on retrouve dans son blog Inside Kitchen Project, lancé en 2014.

Ivy Trang Ngo est habillée par ASOS Crédits : Maxime Villalonga pour RTL Girls | Date : 02/05/2017 13 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer Acheter Acheter Acheter Acheter < > Ivy Trang Ngo est habillée par ASOS Crédits : Maxime Villalonga pour RTL Girls | Date : ASOS - Salopette en jean - Noir délavé - 56,99 euros) Crédits : ASOS | Date : Elle nous a donné rendez-vous chez Mel, Mich & Martin, un joli restaurant du XIème arrondissement de Paris Crédits : Maxime Villalonga pour RTL Girls | Date : Ivy, en bonne autodidacte, dévore des livres de développement personnel Crédits : Maxime Villalonga pour RTL Girls | Date : Après avoir été critique gastronomique, elle travaille aujourd'hui dans une agence créative de brand content Crédits : Maxime Villalonga pour RTL Girls | Date : ASOS - Collier court basique en velours - 4,49 euros) Crédits : ASOS | Date : Son style ? "Minimaliste et street" Crédits : Maxime Villalonga pour RTL Girls | Date : Son blog, "Inside Kitchen Project" part à la rencontre des amoureux de la cuisine Crédits : Maxime Villalonga pour RTL Girls | Date : "Accueillir les gens à venir manger chez soi, c'est un acte d'amour" Crédits : Maxime Villalonga pour RTL Girls | Date : "Un jour, j'aimerais ouvrir un lieu un peu comme ici, quelque chose entre la France et le Vietnam" Crédits : Maxime Villalonga pour RTL Girls | Date : Pour Ivy, "être gratifiant et reconnaissant des petits détails du quotidien", c'est important Crédits : Maxime Villalonga pour RTL Girls | Date : ASOS - HANGER - Mules larges (34,99 euros) Crédits : ASOS | Date : ASOS - Socquettes en microrésille (3,99 euros) Crédits : ASOS | Date : 1 / 1 < > +

Sur cette plateforme, Ivy Trang part à la rencontre des amoureux de la cuisine. En plus de faire découvrir un univers singulier, elle partage, armée de son appareil photo, la recette favorite de son témoin du jour. Une manière de "casser les codes du milieux" dans lequel cette épicurienne a évolué pendant un an en tant que critique gastronomique pour le guide Zagat (l'équivalent du Guide Michelin chez nos voisins américains) et de dire également qu'il n'y a pas besoin de posséder la cuisinière dernier cri pour faire des ravages sur les papilles de vos convives.



"Ce blog m'a permis de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontré autrement", explique Ivy Trang en dégustant des œufs cocottes au saumon, avant d'ajouter : "Je l'ai lancé parce que j'avais besoin de faire quelque chose de main, d'exprimer ma créativité et de me dire que j'étais capable de monter un projet toute seule". Après avoir fait des études dans le marketing, la communication et le stylisme, c'est "finalement dans la bouffe" que la jeune femme s'est retrouvée.

Une publication partagée par Inside Kitchen Project™ (@insidekitchen_project) le 2 Oct. 2016 à 1h52 PDT

Une double-culture

Ivy Trang vient d'obtenir sa nationalité française - ce sont elle est très fière. Elle a voté pour la première fois dimanche 23 avril, pour le premier tour de la présidentielle et s'apprête à dégainer à nouveau sa carte électorale le 7 mai prochain.



Née au Vietnam, Ivy Trang arrive à Grenoble à l'âge de 15 ans. Accueillie par un foyer d'accueil, qu'elle considère encore aujourd'hui comme sa "deuxième famille", la jeune fille a laissé les siens dans son pays d'origine depuis 14 ans maintenant.



Alors qu'elle a reçue "une éducation asiatique plutôt stricte où l'on t'apprends à dissimuler tes sentiments", l'adolescente découvre la culture française "avec la bise et les câlins, où tout est une démonstration d'amour", sourit-elle en repensant à son timide premier jour dans son nouvel environnement familial.



Question "bouffe" aussi, les choses ne sont pas les mêmes dans les deux familles de Ivy Trang. "Ma mère biologique ne prend pas de plaisir à faire la cuisine, alors que mon père est un gourmet exigent", raconte-t-elle. Deux tempéraments différents qui créer des disputes entre les deux parents de la jeune femme.



En France, on est loin de ces tensions là, ajoute-t-elle. C'est ici que Ivy Trang a découvert cette culture de la gastronomie et du repas familial : se réunir autour d'un même plat et, tout en mangeant, parler encore et toujours de nourriture. Bref, chez la famille d'accueil de Ivy Trang, on est des bons vivants, semble-t-il.

ASOS - Bandeau nœud en satin effet liquide - 8,49 euros Crédits : ASOS | Date : 02/05/2017 13 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer Acheter Acheter Acheter Acheter Acheter Acheter Acheter Acheter Acheter Acheter Acheter Acheter Acheter < > ASOS - Bandeau nœud en satin effet liquide - 8,49 euros Crédits : ASOS | Date : ASOS - T-shirt court - 19,99 euros Crédits : ASOS | Date : ASOS PETITE - Body string à col V et manches longues - 24,99 euros Crédits : ASOS | Date : Kingsley Ryan - Créoles 35mm en argent massif - 10,49 euros Crédits : ASOS | Date : Noisy May Petite - Chemise en jean à imprimé pastèques - 16,49 euros Crédits : ASOS | Date : White Cove Petite - Robe longue à motif étoile - 108,99 euros Crédits : ASOS | Date : Vero Moda Petite - 23,49 euros Crédits : ASOS | Date : ASOS - JEANIE - Lot de deux paires d'espadrilles - 24,99 euros Crédits : ASOS | Date : Kubban Petite - Veste en jean - 60,99 euros Crédits : ASOS | Date : Fila Petite - Sweat à capuche - 74,99 euros Crédits : ASOS | Date : Pull&Bear - Mocassins à plateformes épaisses rayées - 40,99 euros Crédits : ASOS | Date : ASOS - Polo à rayures et liserés contrastants - 33,99 euros Crédits : ASOS | Date : Maison Scotch - Bomber brodé réversible - 218,99 euros Crédits : ASOS | Date : 1 / 1 < > +

Une femme "forte et vulnérable"

Cette double culture, Ivy Trang la revendique aujourd'hui comme une force. Passionnée par la psychologie, celle qui voulait être psychiatre quand elle était plus jeune dévore les livres sur le développement personnel et l'empowerment au féminin : #GIRLBOSS de Sophia Amoruso, En avant toutes, de Sheryl Sandberg (n°2 de Facebook), Le Pouvoir de la vulnérabilité, de Brené Brown (à voir pour un condensé du livre son excellent Ted Talk sur le même sujet, conseille Ivy Trang)...

Montrer sa vulnérabilité, c'est être solide et s'être acceptée en tant que personne Ivy Trang Ngo Partager la citation





"J'ai découvert une nouvelle façon d'être femme après avoir lu ce livre", ajoute cette autodidacte. "Montrer sa vulnérabilité, c'est être solide et s'être acceptée en tant que personne. Une vision bien loin de l'image de la business woman qui, pour réussir, doit être très dure." Ivy Trang n'est pas de cette école là et, aujourd'hui, la jeune femme "connaît [ses] valeurs et ce qui fait [son] pouvoir", confie-t-elle.

Une publication partagée par Ivy Trang NGO¿¿¿¿¿ (@ivytrangngo) le 19 Févr. 2017 à 3h45 PST

Cette autodidacte, qui pioche ses modèles dans la culture américaine, s'inspire aussi de ses proches, ses deux mères et sa sœur, nous dit-elle. "Ma sœur a créé son entreprise à 23 ans et elle a accouché dans la foulée", raconte-t-elle, le regard admiratif des projets accomplis par son aînée.



"C'est une business woman qui m'a toujours très inspirée. Elle s'épanouie en tant que femme, que mère et, comme mes parents étaient très occupés, c'est elle qui m'a tout appris : négocier au marché, me maquiller...", se souvient la jeune femme dont la mère française travaille quant à elle au planning familial.



Pour Ivy Trang, c'est important que les femmes se valorisent les unes les autres. Et non pas qu'elles entretiennent la rivalité qu'on tente de leur imposer. Parce que les inégalités existent, les injustices aussi (ce qu'elle déteste par dessus tout) et que ce sont aux femmes de s'entraider pour s'élever. Avec Ivy Trang soyez-en sûr, les accomplissements des femmes seront toujours remarqués, et salués. C'est ce qu'on appelle, la sororité.



Girls a déniché un bon plan mode rien que pour vous : -10% à utiliser (à volonté) sur le site asos.fr ! Pour bénéficier de cette offre, remplissez sans plus tarder ce formulaire et recevez votre code étudiant personnel.



Merci au restaurant Mel, Mich & Martin (8, rue Saint-Bernard, 75011, Paris) pour son accueil chaleureux et d'avoir accepté de servir de décor à cette séance photo gourmande et inspirante.