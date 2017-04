New Look

Que vous soyez du genre sobre et classique ou plutôt dans la fantaisie, il y en a pour tous les goûts cette année dans nos e-shops préférés. Sur une page bondée du sud de la France, au bord d'une piscine (chauffée) en plein centre ville ou dans les lacs glacées du Canada (rêvons un peu, c'est - bientôt - les vacances !), vous n'aurez plus aucune raison de ne pas vous sentir à l'aise dans votre corps, encore moins dans un maillot de bain qui vous va bien !



Les tendances qui se dégagent cette année laissent place à l'humour et à l'audace (à voir chez ASOS, Topshop par exemple). On n'oublie cependant pas les deux-pièces noirs (ASOS ou Monki) pour celles qui préfèrent la sobriété.

Mais pour les jeunes femmes plus aventureuses, on ose la panoplie de sirène (chez Forever 21 ou Pimkie) en passant par les motifs fleuris (à voir chez Jennyfer ou Forever 21), ananas (Monki) ou flamants roses, par exemple. Et pour celles qui vont dire oui devant madame (ou monsieur) le maire durant les prochains mois, pourquoi ne pas organiser une pool party ? Bonne nouvelle ! Plusieurs marques (dont Boohoo) proposent des modèles taillées pour une cérémonie les pieds dans l'eau !