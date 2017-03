publié le 02/03/2017 à 12:08

"Les femmes ont le pouvoir". Ce n'est pas une question mais bien une affirmation. Celle des Glorieuses, le collectif féministe connue pour sa newsletter et avoir lancé l'année dernière le mouvement contre les inégalités salariales #7novembre16h34.



Pour la présidentielle, Les Glorieuses reviennent avec un nouvel outil : une plateforme numérique, "politique et non partisane" qu'elles ont appelée "Les femmes ont le pouvoir". L'objectif : informer, mettre en avant les combats pour les droits des femmes, donner des exemples d'initiatives et pousser les citoyennes françaises à s'engager sur le terrain.

Alors que les candidats à la présidentielle sont en pleine campagne, Irene Morlino, cheffe de projet des Glorieuses, explique à Girls les ambitions du collectif avec cette plateforme qui décrypte les programmes.

Vouloir est pouvoir : il faut toujours s’en souvenir Irene Morlino, cheffe de projet des Glorieuses Partager la citation





Girls : Pourquoi avoir lancé la plateforme "Les femmes ont le pouvoir" ?

Irene Morlino : on sait bien que, en France, les femmes représentent plus de la moitié de la population et nous voulons faire prendre conscience aux femmes qu’elles ont le pouvoir de choisir leur candidat. La plateforme a donc deux buts : un de court terme et un autre de long. Le premier est de rendre les femmes et les hommes plus conscients de ce que les candidats ont fait pendant leurs mandats précédents et de ce qu’il y a pour les femmes dans leurs programmes. Le deuxième, c’est de commencer à créer un groupe d’intérêt porter l’attention sur les droits des femmes. C’est une plateforme non partisane, on veut rendre plus conscients les citoyens français sur ces questions, leur permettant de décider en connaissance de cause.



Concrètement, que va permettre de faire cette plateforme (aux femmes comme aux hommes) ?

La plateforme se développe autour de trois activités. La première ("s'informer") est de se rendre plus conscients en allant lire tout ce que les candidats aux présidentielle on fait pendant leurs mandats précédents et qu’est-ce qu’il y a dans leurs programmes à l’égard des femmes. La deuxième ("s’inspirer"), c’est de se rendre compte de ce que les autres pays ont fait et font pour les droits des femmes. La troisième permet de s’engager directement, en donnant la possibilité aux gens qui les souhaite, à travers les réseaux sociaux, d’exprimer ses propres idées et de proposer ce qu’elles ou ils souhaitent.



Comment engager les femmes à prendre le pouvoir, selon vous ?

Pour s’engager, il faut être conscient. Il faut avoir lu et, au moins, avoir une idée de ce qu’il se passe et de qu’il s’est passé. C’est pour ça que la plateforme est construite dans l’ordre : s’informer, s’inspirer et finalement s’engager. Vouloir est pouvoir : il faut toujours s’en souvenir.



Qui est derrière la plateforme "Les femmes ont le pouvoir" ?

Les Glorieuses ! Une petite équipe de jeunes femmes, toutes de moins de trente ans, pas découragées et déterminées à aider à améliorer les choses. Rebecca Amsellem, fondatrice des Glorieuses, pilote ce projet. Alix Heuer a codé la plateforme, j’ai participé aux recherches avec Florence Fortunée. Paola Guzzo et Clémentine Labrosse réalisent toutes les vidéos.



Que va-t-on trouver dans la partie "s'inspirer" et quand sera-t-elle disponible en ligne ?

Une carte international où on peut cliquer sur chaque pays pour voir ce qui a été mis en place autour du monde pour garantir l’égalité entre femmes et hommes. Le but est, d’inspirer les femmes et les hommes, les politiques et les citoyens, en montrant ce qui a fonctionné ailleurs qu’en France. Pour la publication, ce sera pour le 15 mars !