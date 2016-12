INSTAWEEK - Que s'est-il passé cette semaine dans le monde merveilleux d'Instagram ? Troian Bellisario s'est mariée et Taylor Swift a reçu de beaux messages d'anniversaire.

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 18/12/2016 à 07:00

De jolis mots d'amour étaient à l'honneur cette semaine sur Instagram. L'actrice de Pretty Little Liars, Troian Bellisario, a épousé ce week-end son petit-ami de longue date : le comédien Patrick J. Adams. Ils se sont dit oui dans un coin paradisiaque de Californie, où ils ont organisé des célébrations sur trois jours. De nombreuses personnalités étaient présentes comme les anciennes partenaires de Troian dans Pretty Little Liars, Ashley Benson et Lucy Hale.



Taylor Swift avait elle aussi un événement à célébrer cette semaine : son anniversaire. La chanteuse a fêté ses 27 ans mardi 13 décembre et a reçu de très beaux messages de la part de ses amies. L'actrice Blake Lively a publié une photo sur Instagram pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, écrivant qu'elle fait partie "non seulement des personnes qu'[elle] aime mais aussi qu'[elle]adore". La mannequin Gigi Hadid a elle aussi posté une photo d'elle en compagnie de Taylor Swift pour souhaiter le meilleur à une "amie extraordinaire".

Les fêtes de fin d'années approchent et quoi de mieux que les pulls de Noël pour attendre patiemment ? Miley Cyrus a partagé une photo pleine de douceur sur Instagram, celle de son chien Emu avec un magnifique pull de Noël. Si vous rêvez de la même laine un peu kitsch, Girls vous a préparé une sélection de "ugly christmas sweaters" parfaits pour affronter le froid. Autre star, autre pull de Noël : la chanteuse Alessia Cara s'est photographiée avec un sweat très sobre (mais créé par Beyoncé), sur lequel on peut lire "Je fais du traîneau toute la journée". Il ne manquait plus qu'un renne pour que ce soit parfait !



Parce que ça fait toujours du bien de le lire, la mannequin Barbie Ferreira a partagé un nouveau message d'acceptation de soi sur son compte Instagram. Après avoir posté une photo d'elle non retouchée et montrant ses vergetures en début de semaine, elle a dévoilé les coulisses de la mode : critiques sur son poids, sur ses vergetures... "Ce n'est vraiment pas un joli monde" conclut-elle. On admire sa bienveillance et son courage.