par Laure-Hélène de Vriendt publié le 25/12/2016 à 07:00

Une boisson chaude, un plaid et une série addictive. Après l'overdose de nourriture à Noël, une pause est la bienvenue pour se remettre en forme avant le nouvel an. L'occasion de regarder des séries que vous n'avez pas eu le temps de voir ou que vous avez laissé filer quand tout le monde autour de vous les adorait. Profitez de ce temps de repos, quand il fait trop froid pour sortir, pour buller tranquillement devant un écran.



La plateforme de streaming Netflix regorge de séries anciennes comme nouvelles, inédites en France ou qui ne sont plus diffusées depuis longtemps. Comédie, science-fiction, drame, il y en a pour tous les goûts mais il n'est pas toujours facile de faire son choix. La rédaction de Girls vous propose une sélection de six séries à binger sans honte pendant les vacances.

Modern Family, pour rire un bon coup

Cette série montée comme un documentaire parodique s'intéresse aux différentes formes que peut prendre la famille. Jay Pritchett est à la tête d'une famille recomposée et marié à une femme plus jeune que lui (Sofia Vergara, très très drôle). Sa fille, Claire, est mère au foyer et son fils, Mitchell, vient d'adopter un bébé avec Cameron, son compagnon. Véritable succès depuis son arrivée sur les écrans américains en septembre 2009, Modern Family est une comédie légère et enjouée qui mise beaucoup sur ses personnages. Elle aura aussi l'avantage de vous faire aimer votre famille. Six des sept saisons sont pour l'instant disponibles sur Netflix.

Black Mirror, parce que tout le monde en dit du bien

Black Mirror s'est imposée comme une des meilleures séries de l'année. Originellement diffusée sur une chaîne anglaise, elle a connu un succès international et est arrivée sur Netflix pour sa troisième saison. Série d'anticipation, elle imagine les conséquences inattendues que pourraient avoir les nouvelles technologies sur la nature humaine. Chaque épisode développe une nouvelle histoire, avec des protagonistes différents. Si les épisodes sont assez inégaux, la série est dans l'ensemble très bien menée et très addictive. Les trois saisons sont disponibles sur Netflix.

Jessica Jones, pour voir une super héroïne

Si vous êtes passée à côté de la première saison au moment de sa sortie, pas de panique, Jessica Jones est toujours disponible sur Netflix. Ancienne super-héroïne de l'univers Marvel, Jessica est vaincue par la vie et pleine de démons. Anti-héroïne dans les premiers épisodes, elle devient une force de la nature quand son pire ennemi, l'Homme pourpre, revient pour la torturer. Humaine, badass et indépendante, Jessica Jones est la super-héroïne qu'il vous faut.

The Crown, pour une petite leçon d'Histoire

Sans doute la série la plus attendue cette année, The Crown est d'un très haut niveau. S'intéressant aux premières années du règne d'Elizabeth II, la série se concentre sur les premiers pas d'une jeune reine à Buckingham Palace. À tout juste 26 ans, Elizabeth II succède à son père et doit diriger un pays en pleine évolution. Face à des politiciens aguerris et son mari qui accepte difficilement de vivre dans son ombre, arrivera-t-elle à s'imposer ? The Crown est une série esthétique qu'il faut prendre le temps de regarder. Les acteurs y sont très justes (mention spéciale pour Claire Foy) et on est vite captivé par les enjeux qui entourent la reine. Création Netflix, elle y est disponible en intégralité.

Orange is the new black, un classique

Vous n'avez pas eu le temps de rattraper les quatre saisons d'Orange is the new black ? C'est le bon moment pour vous y mettre. Piper Chapman est incarcérée dans une prison de sécurité minimale pour avoir transporté il y a dix ans une valise d'argent issu d'un trafic de drogue. Cette citadine propre sur elle va devoir s'habituer au milieu carcéral et à ses personnalité très affirmées. Si ce n'est pas une série doudou, Orange is the new black est quand même bourrée d'humour et sait rendre ses personnages attachants. Les quatre saisons sont disponibles sur Netflix.

Penny Dreadfull, pour se faire un peu peur

Ovni dans le monde des séries, Penny Dreadful s'est arrêtée en juin 2016 après trois saisons, toutes disponibles sur Netflix. La série s'inspire des contes britanniques de la fin du XIXème siècle et les intègre dans un Londres de l'ère victorienne où plane une menace presque invisible et qui massacre les Londoniens. Eva Green interprète l'héroïne Vanessa Ives, une jeune femme aux pouvoirs hypnotiques qui va tenter d'arrêter cette force du mal. Promis, ça ne fait pas trop peur.