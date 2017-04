publié le 01/04/2017 à 08:00

Alors que l’affiche controversée du dernier Festival de Cannes remue les Internets, que Claudia Cardinale a déclaré herself qu'il n'y avait pas de polémique, la rédaction de Girls a décidé de remettre, pour son top de la semaine sur Instagram, ses propres palmes.



Entre jalousie, mantra, maturité et autodérision, on espère que cette sélection vous fera sourire, réfléchir et vous inspirera pendant le week-end.

Exemples avec Emily Ratajkowski et l'un de ses derniers posts dans lequel elle affirme une nouvelle fois son soutien au planning familial. Ou encore avec la Youtubeuse Adeline, symbole parfait de l'autodérision comme on aime. Elle nous a fait marrer en se moquant (gentiment) des blogueuses mode et de leur fâcheuse manie de toujours donner la provenance de leurs objets du quotidien... On ne vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir le pourquoi du comment dans la vidéo ci-dessus.