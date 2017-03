publié le 18/03/2017 à 07:30

Au programme de cette nouvelle folle semaine sur Instagram : beaucoup de musique, un peu de sexe et du pouvoir aux femmes. Parce que même si la Journée internationale des droits des femmes est derrière nous, les personnalités poursuivent leur engagement et le raconte sur Instagram.



On a par exemple vu Jojo s'habiller d'un sweat-shirt "Feminist As Fuck" et la journaliste green et inspirante Cyrielle Hariel se rendre au siège de l'ONU, à New York, pour parler des femmes. Pour rappel, l'Organisation des Nations unies (ONU) a décrété que 2017 serait placée sous le signe de l'égalité salariale.

En France comme dans le reste du monde, le travail ne fait que commencer. tant les droits des femmes sont bafoués à travers le monde, a déploré le secrétaire général des Nations unies, lors du coup d'envoi d'une conférence sur l'égalité entre les sexes.



Un thème dont on a également parlé cette semaine avec la chanteuse suédoise Tove Lo, visiblement particulièrement émue par son concert parisien. La preuve dans cette vidéo.