Instagram, la porte d'entrée des néo-poètes vers la publication ? Le réseau social de partages de photos est connu pour abriter de nombreuses communautés. Des fanatiques du fitness aux passionnés de foodporn, en passant par les cercles de sorcières, Instagram est un lieu où tout semble possible quand on sait manier l'art du hashtags et de l’assemblage d'images (avec une bonne dose de chance et de hasard aussi, ne nous voilons pas la face).



Un constat qui fonctionne en particulier pour les "Instapoets", ces artistes des mots qui publient leurs œuvres littéraires en ligne... et qui parfois, ont la chance de voir leurs poèmes regroupés dans un recueil on ne peut plus physique. Une consécration pour ces jeunes gens pour qui les maisons d'éditions paraissaient jusqu'alors inaccessibles.

C'est par exemple le cas de la poétesse canadienne Rapu Kaur qui, en moins d'un an et demi, a vendu plus d'un million de copies de Milk and Honey, son livre tiré de ses poèmes illustrés qu'elle publie sur Instagram depuis plusieurs mois. Un cas exceptionnel mais loin d'être isolé. Comme les illustrateurs (voir notre portrait de Juliette Mallet, fondatrice de la marque Coucou Suzette) ou photographes, Instagram représente pour ces jeunes gens une plateforme d'émancipation (et de professionnalisation). Elle leur permet d'aller plus loin et d'inscrire leur art en objet physique, du monde virtuel au monde réel.



Si l'univers des Instapoets vous interpellent, voici 4 filles à suivre pour nourrir son fil d'actualité de belles images et belles phrases (à lire en anglais... la communauté française n'étant malheureusement pas très active).

1. Rupi Kaur

On vous en dit un peu plus sur Rupi Kaur qui, à l'âge de 24 ans est a la tête d'un compte Instagram suivi par 966.000 personnes. Dans son recueil, la poétesse née en Inde, écrit sur le harcèlement et les violences sexuelles mais aussi l'amour et la féminité. Peut-être avez-vous déjà vu passer sur Instagram ou Tumblr cet autoportrait dans lequel Rupi Kaur tente de briser le tabou des règles... notamment sur Instagram, qui a censuré l'image au moment de sa première publication en mars 2015.

S'adressant au réseau social, la jeune artiste écrit : "Je ne m'excuserai pas de ne pas nourrir l'ego et la fierté de cette société misogynie, celle qui pourra avoir mon corps en sous-vêtements mais qui n'est pas d'accord avec une petite fuite. Alors que vos pages sous remplies d'innombrables photos et comptes où des femmes (beaucoup ne sont pas majeures) sont objectivées, montrées dans des positions pornographiques et moins bien traitées qu'un être humain". En plus d'être poète, Rupi Kaur se bat pour les droits des femmes. On ne peut qu'approuver sa démarche.

2. Orion Carloto

C'est une star des réseaux sociaux. Orion Carloto est poète, Youtubeuse, Instapoet et nous avait tapée dans l’œil pour sa vidéo consacrée au mouvement body positive.



Cette année, cette Américaine, née à Atlanta, sortira son premier recueil de poésie, dont le titre est encore inconnu. Des histoires d'amour qui finissent mal en général mais qui font du bien à lire et à entendre pour les quelques 457.000 abonnés de son compte Instagram. Ce dernier laisse entrevoir l'univers en noir et blanc de la jeune femme d'à peine vingt ans : beaucoup de café, de littérature et de carnets gribouillés de sa jolie écriture.

3. Kristina Antonio Taylor

Ne vous fiez pas à la couleur rose bonbon du compte de Kristina Antonio Taylor. L'univers de la poétesse est loin d'être naïf et enfantin. Son sujet de prédilection ? Les relations amoureuses et charnelles et la féminité.



Kristina Antonio Taylor, basée à New York, partage à ses 15.400 abonnés ce qu'elle traverse en tant que "femme sauvage qui écrit" (son pseudo sur Instagram) ainsi que d'autres citations d'auteur(e)s inspirantes. Forcément, la poétesse parle d'un garçon qui lui a brisé le cœur. Mais elle écrit également sur ses règles, raconte qu'elle entretenait les stéréotypes de genre féminin quand elle était ado ou qu'un jour, le préservatif de son partenaire s'est craqué pendant l'acte sexuel. Un style résolument moderne.

4. Najwa Zebian

"J'écris pour donner une voix aux âmes réduites au silence. J'écris pour tous les humains", écrit Najwa Zebian dans sa bio Instagram, suivi par 361.000 personnes. Tout comme sa consœur Rupi Kaur, Najwa Zebian est également canadienne (d'origine libanaise) et auteure de deux livres : Mind Platter et The Nectar of Pain.



Sorte de gourou du feel good, Najwa Zebian alimente son compte Instagram de phrases aussi motivantes que poétiques. Un puits quasi sans fond de citations à reprendre sur ses propres réseaux sociaux.

