La révolution du genre et l'amour de la lecture sur Instagram

publié le 25/03/2017 à 07:09

Heureux hasard de calendrier : alors que la capitale française accueille ce week-end des centaines d'auteurs au salon Livre Paris (on vous conseille d'ailleurs quelques bonnes lectures pour l'occasion), le fil d'actu Instagram de Girls a vu des livres et encore des livres dans les posts publiés par ses abonnements.



L'occasion de revenir une bonne fois pour toute sur ce vieux cliché qui veut que les jeunes ne lisent plus. Pour preuve, le hashtag #book à lui tout seul génère pas moins de 22 millions de publications sur le réseau social de partage de photos.

Exemple avec l'annonce de la sortie du prochain livre très personnel de Sheryl Sandberg, l'une des boss de Facebook, la nouvelle d'Emma Roberts, passionnée de lecture, à ses quelques 10 millions d'abonnés. Ou encore la joie de la dessinatrice française Diglee en découvrant que Madame de Lafayette avait été intégrée dans le programme du baccalauréat des terminales littéraires. Un grand pas pour la visibilité des auteures dans le paysage médiatique français.