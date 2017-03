3 conseils pour avoir un compte Instagram qui claque

publié le 19/03/2017 à 07:26

Pour Juliette Mallet, tout est parti d'une photo, celle d'une bague en céramique émaillée. Un modèle qui se voulait unique, créé pour une copine à l'occasion de son enterrement de vie de jeune fille.



Posté sur Instagram, le cliché plaît à la communauté de Juliette Mallet. Les demandes pleuvent et la créatrice doit produire plus de bagues. Depuis ce jour, cette jeune entrepreneure a compris qu'Instagram était devenu, pour elle, un véritable outil de travail.

Si l'aspect créatif et artistique prend une grande place dans la "gestion" d'un compte Instagram, Juliette Mallet n'oublie pas non plus le pendant stratégique de ce réseau social. Hashtags, fréquence de publications, horaires... Après plus de trois années à poster des photos de ses créations, la jeune femme connaît tous les rudiments du métier. Pour preuve, Coucou Suzette est aujourd'hui suivi par près de 70.000 personnes sur la plateforme.



À l'occasion de la Journée de la femme digitale, qui a lieu le 9 mars dernier à la Cité de la mode et du design à Paris, on a demandé à cette pro d'Instagram de venir nous livrer ses secrets.

1. L'originalité

Le compte Instagram de Coucou Suzette est coloré, pop, flashy, sexy... Bref, vous l'aurez compris, Juliette Mallet a trouvé son style sur cette plateforme. Mais attention, ne le copiez pas ! Parce que pour avoir un compte Instagram qui claque, "il faut qu'il soit le plus original possible", explique la créatrice à Girls.



L'idée : penser chacune des publications comme étant une oeuvre à part entière, tout en anticipant leur intégration dans un ensemble cohérent. "Le plus important, c'est d'être très graphique", ajoute Juliette. "Instagram c'est une masse d'information et d'images, il faut donc trouver un moyen d'attirer l'attention et proposer aux internautes un contenu clair, même en petit." En d'autres termes : soyez, en plus d'être dans l'originalité, simples et efficaces.

2. Des hashtags en pagaille

Côté stratégie, on n'oublie pas non plus les hashtags, dont Juliette Mallet a abusé au lancement de son compte. Aujourd'hui, grâce à sa forte communauté, la jeune femme n'a plus besoin d'en utiliser mais conseille à celles qui s'y mettent de ne pas hésiter à créer une liste de hashtags qui correspond à leur univers. Des sites le font très bien pour vous (exemple avec #GetHashtags). Sans oublier de traduire le tout en français comme en anglais, la langue la plus utilisée sur le réseau social.

3. Un horaire à déterminer

Dernier point important dans votre stratégie de publication : les horaires de publication. L'idée, c'est d'observer comment se comportent vos abonnés - ou ceux que vous avez envie de conquérir. Juliette Mallet s'est par exemple basée sur sa propre consommation du réseau social : "le matin au réveil, la pause déjeuner, en sortant du travail vers 18h-19h, qui correspond à la pause déjeuner des Américains", une grosse part de l'audience de la jeune femme. Un post par jour et le tour est joué.