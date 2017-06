DIAPORAMA - La banane, l'accessoire que vous allez croiser tout l'été

New Look

publié le 20/06/2017 à 07:13

Vous n'y avez pas échappé, la mode des 90's est belle et bien de retour sur le devant de la scène. Depuis plusieurs saisons maintenant, le look des Britney Spears, Christina Aguilera et autres Aaliyah ou Beyoncé époque Destiny's Child semblent envahir les moodboards de nos e-shops préférés.



Après le retour du "chocker", ce collier ras-du-cou que toutes les gamines portaient déjà dans les cours d'école il y a une vingtaine d'années, c'est au tour de la banane, ce petit sac à accrocher autour de la taille, de revenir s'installer dans nos garde-robe.

Alors qu'elle était plutôt utilisée pour son côté pratique (comprendre : le design était moche), la banane 2.0 joue avec les codes de la maroquinerie. Résultats : la banane de Forever 21 se fait passer pour une petite pochette en faux cuir, celle de Topshop se pare tel un bijoux. Idéal pour courir les festivals tout l'été.