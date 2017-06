publié le 12/06/2017 à 12:40

La saison des festivals de l'été est lancée. Les 10 et 11 juin 2017, le Parc floral du bois de Vincennes, en région parisienne, a accueilli quelque 50.000 spectateurs venus se délecter des performances de leurs artistes préférés. Les festivaliers, et particulièrement les festivalières, semblent s'être donné le mot.



Beaucoup d'entre elles sont restées dans le thème nature de We Love Green en arborant des fleurs à toutes les sauces. Imprimées sur des pantalons et des robes ou encore dans les cheveux, le printemps a rayonné tout le week-end grâce aux visiteuses mélomanes.

La météo y était aussi pour quelque chose. Avec des 30 degrés samedi et dimanche, forcément la légèreté s'est imposée dans les gardes-robes. L'an dernier, en revanche, la tendance était davantage aux cirés jaunes et bottes de pluies, après la crue de la Seine qui avait inondé de boue la zone du bois de Vincennes.





Le public fleuri de We Love Green a pu applaudir des groupes aussi attendus que Justice, Amadou et Mariam, Solange Knowles, Benjamin Clémentine, Frànçois & The Atlas Mountains, Perfume Genius, Agar Agar, Anderson .Paak... Encore une édition pointue mais éclectique qui semble avoir ravi les festivaliers de l'événement.