Les 7 tendances de l’été 2017 100% fruitées

publié le 13/06/2017 à 14:52

Après les fleurs, les paillettes et les couleurs pastel, place aux fruits. Ils sont incontestablement LA tendance de cet été 2017. La différence avec les courants passés, c’est qu’on les retrouve absolument partout : sur les vêtements, en maquillage, comme accessoires, en couleur de cheveux, pour se laver, en cocktail et aux fourneaux.



Si l’ananas a pris pendant quelques années la tête du peloton en échappée, il est sur le point de perdre son maillot jaune. En effet la mode pour cette saison serait plutôt à la salade de fruits, avec en grands favoris : la juteuse pastèque, la populaire banane, la classique fraise et le roi avocat. Dans les outsiders très appréciés également, on retrouve les esthétiques papaye et fruit du dragon.

La rédaction numérique de RTL a sélectionné pour vous sur Instagram, sept tendances très fruitées de cet été. Attention : il est déconseillé de les suivre toutes en même temps, le même jour.



Le "peach hair"

La couleur pêche s’invite sur vos mèches. Oscillant entre le rose et le orange pastel, la teinte vitaminée a déjà séduit bon nombre de personnes.

Peach hair sur coupe de cheveux courte Crédit : Instagram messycolours_

Un pêu plus compliqué pour les brune, le peach hair demandera le mélange de plusieurs roses et de couleurs cuivrée Crédit : Instagram jazminsus

Le peach hair s'adapte très bien aux cheveux longs Crédit : Instagram _eperscreepers

Le maquillage pastèque

En fard à paupière ou en rouge à lèvres, la pastèque peut être une source d’inspiration pour un maquillage frais et plutôt original, il faut le reconnaître.

Un maquillage pastèque, intense sur tout le contour des yeux. Crédit : Instagram alannnaahh

Maquillage pastèque très frais sur les lèvres uniquement. Crédit : instagram minnie_oh

Maquillage pastèque plus discret et subtile, seulement en fard à paupière. Crédit : Instagram ileanavelazquezg

L’imprimé salade de fruits

Pour les garçons comme pour les filles, sur les t-shirts comme sur les chemises : l’imprimé multifruit est la pièce incontournable de la garde-robe estivale.

Imprimé fruit stylisé et affirmé. Crédit : Instagram amyornot

Un imprimé fruit plus discret pour homme. Crédit : Instagram theyoungestholton

Imprimé fruit avec les outsiders de l'été : papaye et fruit du dragon. Crédit : Instagram purplenailbandit

Le pin’s fruit

Petit accessoire discret mais efficace, le pin’s a fait son grand retour en 2016. En 2017 il se décline en fruit.

Pin's fruit au style traditionnel. Crédit : Instagram starry_eyed_ali

Pin's fruit plus pop aux couleurs arc-en-ciel. Crédit : Instagram triangleofbears

Pin's fruit designés et plus détaillés. Crédit : Instagram gwenlee10

La pizza aux fruits

Non ce n’est pas une tarte. Bon ok, la différence est vraiment légère, c’est principalement au niveau de l’aspect que cela se joue. L’appellation a légèrement plus de style aussi.

Pizza aux sept fruits. Crédit : Instagram gwenlee10

Pizza aux fruits avec une base pastèque pour encore plus de fraîcheur. Crédit : Instagram sweet_enough_the_programme

Pizza aux fruits toute simple avec une base cookie pour les gourmands. Crédit : Instagram corazymaybe

Le Pimm’s, cocktail de l’été

Ce cocktail londonien à base de liqueur de Pimm’s (sorte de gin), de concombre, de menthes et de fruits variés est en train de mettre le Spritz sur le banc de touche.

Le cocktail Pimm's s'adapte très bien aux pique niques d'été. Crédit : Instagram hattymac

Pas besoin d'être un barman aguerri pour se préparer un cocktail Pimm's. Crédit : Instagram duchess_moi

Le cocktail Pimm's se sirote à la maison comme en terrasse. Crédit : Instagram thatfood.obsessedcanadian

En savon aussi

Il faut qu’il sente vraiment le fruit, qu’il ressemble à la perfection à un vrai fruit et qu’il en comporte même un peu dans sa recette.

Des savons fruits ultra réalistes. Crédit : Instagram sachi_k727

Les savons fruits trop réalistes ne doivent être laissé à la portée des jeunes enfants. Crédit : Instagram saboariaglykos

Le savon fruit se décline même en charlotte aux fraises! Crédit : Instagram bodykantina