publié le 11/06/2017 à 07:15

Les beaux jours se sont installés sur le territoire, la pause estivale approche à grand pas et, comme nous ne sommes pas un féminin comme les autres, on préfère ne pas vous parler régime (sauf lorsqu'il se révèle très dangereux) mais mettre en avant des personnalités qui nous encouragent à accepter notre corps tel qu'il est.



La blogueuse derrière La penderie de Chloé est de cette famille là et ça tombe bien, parce qu'elle vient tout juste de fêter ses 7 années de blogging. Pour célébrer cela en grandes pompes, celle qui nous avait donné un bon coup de boost avec un post sur son "happy body", part à la rencontre de ses abonnés dans 7 villes de France.

Dans la même famille, on demande Une fit curieuse et la poétesse Rupi Kaur. Chacune à leur manière, ces deux femmes célèbrent les beautés de toutes les femmes. Inspirant, non ? Le reste de ce top de la semaine sur Instagram est à retrouver dans la vidéo ci-dessus. Bon visionnage !