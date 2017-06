publié le 16/06/2017 à 15:58

En l'espace d'une année, Viva Tech est devenu le rendez-vous incontournable français de l'économie des start-ups. Du 15 au 17 juin, 5.000 jeunes pousses du monde entier présentent leurs innovations technologiques aux quelques 50.000 visiteurs attendus durant ces trois jours de festivités, où conférences, workshops et sessions de pitchs se succèdent dans un rythme frénétique.



Dans les allées du salon, installés au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, les immenses stands des grands groupes arbitrent ce qu'on appelle des "labs", soit des espaces où investisseurs et potentiels clients peuvent rencontrer de nombreuses start-ups.



Tous les domaines se partagent ainsi l'un des grands halls du Parc des expositions : les transports, la santé, les services, mais aussi le tourisme ou encore la mode et la beauté. Deux secteurs représentés cette année par les groupes LVMH et L'Oréal et qui s'apprêtent à révolutionner les usages de chacun. Florilèges des meilleures innovations qui feront le monde de demain.

Cosmétiques 100 % personnalisés, miroir ou brosse à cheveux connectés... Les innovations sur le stand @Loreal ¿¿ #VivaTech pic.twitter.com/1qMgEIPbpm — Arièle Bonte (@arielebonte) 15 juin 2017

La personnalisation des produits

La production de fringues ou de cosmétiques en série est-elle bientôt finie ? C'est en tout cas ce que semble nous murmurer à l'oreille certaines jeunes entreprises de la Tech comme les grosses entreprises présentes sur le salon Viva Technology 2017. Les consommateurs, et notamment les Millennials, veulent des produits uniques, à leur image et qui leur correspondent totalement.



Unmade : grâce à cette start-up basée à Londres, les internautes se rendant sur les e-shops des marques partenaires (exemple avec le site de Farfetch) vont pouvoir "hacker" les pièces disponibles. Changer les couleurs, déconstruire les motifs, rajouter des lettrages... Des combinaisons infinies pour coller aux envies et à la créativité de chacun.



De Blangy : ces vernis ont un quelque chose de magique. Chaque pot contient en fait deux couleurs à changer selon ses envies grâce à la chaleur ou au froid. Plongez vos ongles vernis dans de l'eau chaude ou dans un bac de glaçon et le mauve se transformera en rose. Un gadget esthétique mais qui nous fait quand même sentir un peu 007.

Une publication partagée par de Blangy (@deblangyparis) le 17 Mai 2017 à 8h06 PDT

L'Atelier Fred : le joaillier Maison Fred propose, grâce à la Tech, un service de personnalisation de son bracelet "Force 10". Une pièce déjà célèbre pour ses nombreuses combinaisons possibles. Composition du bracelet, couleur, ajout d'un cliché personnel... Tout est possible pour une confection unique.



Le Teint Particulier Lancôme : si vous êtes du genre à ne jamais savoir quels produits acheter pour coller au mieux à votre teint de peau, ce produit Lancôme est peut-être fait pour vous puisqu'il est lui aussi confectionné sur mesure. Comment cela fonctionne ? Votre peau est scannée puis une machine fabrique, sous vos yeux et en une vingtaine de minutes, votre fond de teint correspondant à votre carnation.

Toujours plus connectés

La grande mode en matière de maquillage, ce sont les objets connectés. Miroirs, brosses à cheveux, les marques se tournent vers l'interactif et la réalité augmentée pour toujours plus de personnalisation avec ses clients.



Le Make Up Genius Bar L'Oréal : ici, les tablettes se transforment en miroir. En mode selfie, votre reflet se transforme au grès des produits que vous avez sélectionnés. Vous pouvez également adopter les looks de tapis-rouge des égéries de la marque et partager les vôtres avec vos contacts. Directement connectée au e-shop de L'Oréal, vous n'avez plus qu'à passer à la caisse.



Le Hair Coach de Kérastase et Withings : un coup de brosse dans vos cheveux suffit pour vous fournir une analyse complète de l'état de votre crinière. Taux d'usure, de casse, de sécheresse et même d'emmêlement, l'Hair Coach (disponible à l'automne 2017) est une sorte d'assistant capillaire connecté conçu pour vous conseiller quels produits acheter en fonction des résultats enregistrés.

> Kerastase Hair Coach Powered by Withings Durée : | Date : 16/06/2017

My UV Patch de La Roche-Posay : l'objectif de ce patch (connecté à une application) est simple : vous informer sur votre exposition au soleil et prévenir des dangers d'une sieste longue durée sous les cocotiers.

L'intelligence artificielle et assistants personnels virtuels

Lucette : plateforme numérique, chatbot, intelligence artificielle... voilà les mots qui pourraient résumer ce qu'est Lucette, un site sur lequel vous pourrez trouver en quelques clics les produits de beauté adaptés à votre type de peau.



Mode.ai : là encore, cette application mixe intelligence artificielle et chatbot. Vous cherchez un jean skinny et brut à moins de 50 ans ? Demandez-le et vous trouverez votre bonheur. Aussi simple que n'importe quelle conversation sur Messenger.