publié le 15/04/2017 à 07:10

L'été approche et comme premier aperçu, direction le festival Coachella. Ce mythique événement en plein désert californien est considéré comme le plus grand rassemblement musical du monde. En plus d'être l'endroit le plus hype de la planète durant deux week-ends, Coachella a une fois de plus misé sur une programmation qui donnerait presque le vertige. De nombreuses têtes d'affiche, comme Lady Gaga, Kendrick Lamar ou Radiohead sont attendues, aux côtés de nombreux talents féminins qui fouleront, elles aussi, les différentes scènes du festival, à Indio, aux États-Unis, du 14 au 16 et du 21 au 23 avril.



L'occasion d'en découvrir quelques-unes, grâce à cette sélection faite spécialement pour vous. On aime particulièrement le rythme du duo électro new-yorkais Sofi Tukker, le son dance d'Anna Lunoe, une DJ venue tout droit d'Australie, ou l'indie pop de l'auteure et interprète américaine, Banks. Bien sûr, Lady Gaga et Lorde font figures d'incontournables de cette édition 2017, mais d'autres artistes, moins connues, promettent également de mémorables performances.

On pense également au duo 100% féminin (et britannique) Eli & Fur, qui comptent bien vous faire danser sur leur musique house, quand la jeune Américaine Grace Mitchell vous transportera sur ses morceaux indé. Vous l'aurez compris, il ne vous reste plus qu'à enfiler vos plus belles tenues de festival, pour danser aux sons de l'édition 2017 du festival Coachella.