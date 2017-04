Lady Gaga New Single 2017 "The Cure" (Studio Version) Coachella 2017

publié le 16/04/2017 à 15:29

La grand-messe de la pop tient de toute évidence ses promesses. Coachella, peut-être le festival de musique le plus couru du monde, vient de dévoiler une jolie surprise à ses participants. L'édition 2017, qui se déroule les week-ends du 14 au 16 et du 21 au 23 avril, a vu Lady Gaga interpréter un tout nouveau titre, The Cure, alors qu'elle se produisait sur scène samedi 15 avril.



"Ce soir, j'aimerais vous dévoiler une toute nouvelle chanson. Voici The Cure", a-t-elle simplement annoncé entre deux chansons de son show avant d'entonner ce morceau inédit sous les acclamations du public. Sur Twitter, les réactions émerveillées de ses fans sont légion. La version live a été dévoilée sur Youtube dans la foulée. Une surprise d'autant plus appréciable que Lady Gaga n'était à l'origine pas prévue dans la programmation du festival. L'interprète de Poker Face a accepté de remplacer Beyoncé, la tête d'affiche, obligée d'annuler sa venue à cause de sa grossesse.

Lady Gaga - The Cure (HD) ajdhajd pic.twitter.com/3zNMZyXzF4 — nick (@nickxgorton) 16 avril 2017

Il se pourrait que The Cure annonce la sortie d'un album futur. Le dernier opus de la chanteuse, Joanne, est sorti en octobre 2016.