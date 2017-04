publié le 15/04/2017 à 16:47

L'édition 2017 du festival Coachella se déroule les weekend du 14 au 16 et du 21 au 23 avril. Et comme chaque année, la crème de la scène musicale internationale sera présente pour une série de prestations toutes plus spectaculaires les unes que les autres.



Lady Gaga, Kendrick Lamar, The XX, Empire of the Sun... Les têtes d'affiche sont nombreuses pour faire vibrer ce festival dont l'affluence attendue n'a jamais été aussi forte. Coachella est un événement qui résiste avec panache à la féroce concurrence dans ce domaine. Dès lors, impossible de rater ne serait-ce qu'une miette du show même à des milliers de kilomètres.

Pour la septième année consécutive, YouTube retransmet en haute définition un direct exclusif des performances. Les internautes qui n'ont pas la chance de pouvoir se rendre dans le désert d'Indio en Californie pourront vivre l’événement comme s'ils y étaient en s'abonnant au compte de Coachella, qui diffuse les concerts sur trois chaînes, ou en se rendant directement sur le site officiel.

Des vidéos et des images inédites

> Coachella Live 2017 Durée : | Date : 15/04/2017

La plateforme YouTube offre également de nouvelles fonctionnalités permettant aux utilisateurs d'avoir accès à un contenu de vidéos et images inédites tout au long du week-end. La vidéo à la demande fournira des récapitulatifs de faits marquants qui ont rythmé le festival.



Afin de suivre au mieux les concerts, le site internet du festival Coachella a prévu un calendrier détaillé des concerts par jour et par heure. Notez qu'il y a un décalage horaire de 9 heures entre la France et la Californie. Par exemple, si un concert est prévu à 15h30 (heure locale), il sera en direct sur internet à 00h30 en France. Les plus férus devront donc s'accrocher pour suivre la totalité du festival depuis leur salon.