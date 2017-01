VIDÉO - David Beckham fait honte à son fils Brooklyn sur Instagram

Alors qu'il échangeait avec ses fans sur les réseaux sociaux, le jeune homme s'est vu rappelé à l'ordre en direct par son père, le sommant de retourner en cours.

Crédit : PIXELFORMULA/SIPA David Beckham et son fils Brooklyn, au premier rang d'un défilé new-yorkais pour la Fashion Week printemps-été 2017

par Benjamin Pierret publié le 26/01/2017 à 16:43

De l'inconvénient d'avoir des parents connectés. En lançant une vidéo en direct sur Instagram pour ses fans, le jeune Brooklyn Beckham, 17 ans, ne s'attendait probablement pas à voir son père se joindre à la fête. Le fils de l'ancien footballeur David Beckham et de la créatrice Victoria Beckham, dont le live était suivi par 10.900 personnes, s'est vu rappelé à l'ordre par son illustre paternel au vu et au su de toutes les personnes connectées. Parmi les commentaires de fans, majoritairement composés de "T'es trop beau !" et autres emojis cœurs, s'est glissée une remarque cinglante de l'ancien athlète de 41 ans : "Tu devrais être en cours."



Non satisfait de ce premier reproche, le mari de l'ancienne Spice Girl en a rajouté une couche : "C'est ma chemise", a-t-il posté en guise de second commentaire. Un rappel à la réalité qui a beaucoup fait rire les internautes, qui se sont empressés de faire des captures d'écran pour repartager ses remarques sur les réseaux sociaux.

Ces injonctions à retourner à ses obligations n'ont pas semblé émouvoir le jeune homme, qui s'est contenté de sourire face à la caméra sans arrêter le live. Il faut dire que Brooklyn Beckham est habitué : David Beckham prend régulièrement un malin plaisir à charrier son fils sur les réseaux sociaux. En témoigne cette vidéo d'avril 2015, dans laquelle son père se vante d'avoir plus de followers que lui.