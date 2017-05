Une tendre embrassade pour les deux comédiennes de "How to Talk to Girls at Parties"

Une tendre embrassade pour les deux comédiennes de "How to Talk to Girls at Parties" Crédits : Alberto PIZZOLI / AFP | Date :

Nicole Kidman et Elle Fanning, consoeurs, collègues et, de toute évidence, amies

Nicole Kidman et Elle Fanning, consoeurs, collègues et, de toute évidence, amies Crédits : Anne-Christine POUJOULAT / AFP | Date :

publié le 21/05/2017 à 22:51

Elles étaient sur le tapis rouge du Festival de Cannes pour défendre How To Talk To Girls At Parties, le film de l'américain John Cameron Mitchell dont elles partagent l'affiche.



Dans ce long-métrage présenté hors-compétition, Nicole Kidman et Elle Fanning campent des personnages hauts en couleur pris dans le tourbillon de l'émergence punk, dans l'Angleterre des années 70. Mais à défaut de punk, c'est une attitude on-ne-peut-plus glamour que les deux comédiennes de 49 et 19 ans ont présentée aux photographes.

Même classe, même teint laiteux, même blondeur éblouissante et, surtout, une complicité partagée évidente : on aurait pu croire les deux actrices mère et fille, alors qu'elles sortaient de la projection du film. Si elles étaient accompagnées du reste de l'équipe du long-métrage, Nicole Kidman et Elle Fanning ont attiré toutes l'attention des photographes, illuminant quelques instants les marches du prestigieux festival.