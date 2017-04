Festival de Cannes 2017 : focus sur "Jeune Femme" de Léonor Serraille

publié le 13/04/2017 à 12:46

"On a vu beaucoup de premiers films réalisés par des jeunes femmes sur des jeunes femmes, c'est le cas du film de la réalisatrice Léonor Serraille, intitulé Jeune femme", a annoncé Thierry Frémaux, Délégué Général du festival de Cannes 2017 lors de la conférence de presse dévoilant la sélection de cette 70ème édition, ce jeudi 13 mars.



Le long métrage, écrit et réalisé par cette diplômée de la Femis (École nationale supérieure des métiers de l'image et du son) vient d'être sélectionné en compétition pour Un certain Regard. Il met en scène Laetitia Dosch (La Fine équipe, Keeper, Mon roi, La bataille de Solférino), Nathalie Richard (Jeune & Jolie, D'une pierre deux coups), Souleymane Seye Ndiaye et Grégoire Monsaingeon.

L'histoire ? Celle de Paula qui refuse d'être quittée par Joachim, artiste avec lequel elle est en couple depuis une décennie. La jeune femme décide alors de le suivre dans la capitale française. Son ex-compagnon refuse de lui ouvrir sa porte. Mais Paula est tenace et veut reconquérir Joachim... même si elle doit survivre dans cette ville qu'elle ne connaît pas, qui l'attire autant qu'elle la dégoûte et qui l'entraîne dans la solitude de la vie parisienne.



Le scénario de Jeune femme était le projet de fin d'études de Léonor Serraille à la Femis en 2013. Le tournage du film s'est terminé au mois de mars, après six semaines de travail, peut-on lire sur le site Cineuropa. Le résultat final sera donc visible à Cannes dès mai prochain. La nouvelle génération de réalisatrices est bel(le) et bien en marche.

« Jeune Femme » de Léonor Serraille, qui faisait la couv du numéro d'avril 2016 des @CahiersCinema, à Un certain regard. #Cannes2017. pic.twitter.com/WdTQSZOlkB — Victor Simonnet (@VictorSimonnet) 13 avril 2017