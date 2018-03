Salon du livre 2018 : 3 nouveaux talents à découvrir

publié le 16/03/2018 à 10:15

Sur les seize "auteurs phares" de l'édition 2018 de Livre Paris, sept sont des femmes. Une parité presque parfaite de personnalités mises, chaque année ou presque il faut le dire, sur le devant de la scène. Parmi elles, on retrouvera du vendredi 16 au lundi 19 mars à la porte de Versailles, à Paris, l'indétrônable Amélie Nothomb, Delphine de Vigan ou encore Anna Todd, reine du genre "New Romance" et Robin Hobb, l'une des maîtres du genre de la fantaisie.



Outre ces pontes de la littérature, Livre Paris accueillera Aloïse Sauvage pour une lecture de The Hate U Give, de la romancière américaine Angie Thomas, s'intéressera à la figure des héroïnes dans la littérature dite "Young Adult", aux identités de genre ou encore au Mouvement de Libération des Femmes, 50 ans après son lancement en pleine révolution de mai 68.

Et parce que l'analyse du passé est aussi importante qu'avoir un regard tourné vers l'avenir, voici notre sélection de trois talents de la littérature à suivre cette année... et toutes les suivantes.

1. Kiyémis

Une publication partagée par Kiyémis (@kiyemis) le 9 Mars 2018 à 3 :12 PST

Qui est elle ? Kiyémis est auteure, afroféministe et créatrice du blog Les bavardages de Kiyémis. Sur Twitter, elle est suivie par plus de 9000 internautes qui, chaque jour, suivent ses remarques et points de vue sur l'actualité concernant les droits des femmes mais aussi les questions d'intersectionnalité. Un point de vue rare et (encore trop) peu représenté dans les médias.



Ce qu'elle a écrit : un recueil de poèmes baptisé À nos Humanités Révoltées (ed. Métagraphes) et dont le ton est fidèle à l'identité de Kiyémis, une auteure qui prend la parole sur des sujets qui le société refuse parfois de voir. Sortie prévue le 22 mars prochain.

2. Rebecca Amsellem

Une publication partagée par Les Glorieuses (@les_glorieuses) le 13 Févr. 2018 à 3 :42 PST

Qui est elle ? Rebecca Amsellem est la créatrice de la newsletter Les Glorieuses. Chaque semaine, elle écrit ses réflexions autour du féminisme, de l'égalité et des droits des femmes, le tout sous le regard bienveillant ou combattant d'un panthéon de femmes ayant marqué l'histoire.



Ce qu'elle a écrit : Chroniques d'une féministe est le premier livre de Rebecca Amsellem. Il est composé de vingt chroniques et aborde des thèmes aussi variés que la sororité, la confiance en soi, le consentement ou (encore lui), le féminisme intersectionnel. Sortie le 12 avril aux éditions Hoëbeke.

3. Mrs Roots

Une publication partagée par Mrs Roots Books (@mrsrootsbooks) le 10 Déc. 2017 à 11 :10 PST

Qui est elle ? Mrs Roots, de son vrai nom Laura Nsafou, est, elle aussi, afroféministe, blogueuse, auteurE (avec un grand E) et membre de l'association Diveka dont l'objectif est de promouvoir la diversité dans la littérature jeunesse, le cinéma, les séries en France.



Ce qu'elle a écrit : L'année dernière, Mrs Roots a publié, avec Barbara Brun, Comme un papillon noir, un livre à destination des enfants et notamment des petites filles noires. Elles manquaient de modèles, en voilà enfin un qui va leur faire aimer leurs cheveux au naturel.