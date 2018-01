publié le 04/01/2018 à 13:14

Depuis le succès de son livre No et moi en 2009, Delphine de Vigan est devenue l'une des romancières les plus appréciées et les plus aimées du public. Ses deux derniers ouvrages, Rien ne s'oppose à la nuit et D'après une histoire vraie, prix Goncourt des lycéens et prix Renaudot il y a 2 ans, ont été de spectaculaires best-sellers. Delphine de Vigan publie son nouveau roman Les Loyautés aux éditions Lattès, l'un des événements de ce début d'année en librairie.



Une fois ouvert, on ne lâche plus Les Loyautés, concis, 200 pages, haletant, rugueux et poignant. Une incontestable prouesse d'écriture. Les loyautés, c'est un roman à quatre voix qu'il vous sera impossible d'oublier. Hélène, tout d'abord, professeure de collège et ancienne enfant battue, se demande si son élève Théo, 12 ans, ne subit pas le même sort.



Écartelé entre une mère et un père douloureusement divorcés, Théo, en fait, s'anesthésie dans l'alcool avec son meilleur ami Mathis, déchiré, lui, entre la fidélité à son pote de collège et un sentiment de culpabilité qu'il tente de masquer à sa propre mère, Céline, elle-même désemparée après la découverte de l'horrible face cachée de son mari. Ces quatre-là vont-ils sombrer ou se sauver ? C'est tout l'enjeu du livre. "Le point de départ c'est la rencontre entre l'envie d'écrire sur la loyauté, qui est assez importante pour moi (...) et l'envie de revenir à un roman très resserré, nerveux. C'était vraiment l'idée d'un livre qu'on prendrait et qu'on ne lâcherait pas", explique l'auteure.

Le thème de la loyauté

La loyauté est le thème principal du livre. Avec ses aspects positifs et négatifs. "C'est vrai qu'on a souvent une image positive de la loyauté, mais en même temps j'avais l'image que parfois on s'enferme dans des loyautés dont on ne sait pas d'où elles viennent', poursuit l'auteure. Une réalité terrible, l'enfant écartelé entre ses parents. Il essaye malgré tout d'être loyal à ses deux parents et il s'enferme dans une forteresse. "Il est pris dans un conflit de loyauté, ce que peuvent ressentir les enfants de parents séparés. Je pense que cela conditionne beaucoup nos réactions de l'âge adulte", poursuit Delphine de Vigan.



Le personnage d'Hélène, qui se demande si Théo est un enfant battu, est remarquable. Elle perçoit très vite que quelque chose ne tourne pas rond chez Théo, mais elle se heurte à l'incapacité du système scolaire de gérer ces situations de détresse. "C'est un livre de fiction, donc je ne saurais vous dire d'où elle vient. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter le monde d'aujourd'hui", résume l'auteure.



Outre la loyauté, le nouveau roman de Delphine de Vigan aborde l'alcoolisme chez les jeunes. "On sait que les jeunes boivent de plus en plus tôt, et il y a une recherche de se 'mettre vraiment par terre'. En tant que mère, j'ai été inquiète pour mes enfants". Théo et Mathis boivent tout ce qu'ils peuvent sous un escalier dans leur école. Les descriptions de cet escalier pourraient rappeler aux lecteurs et lectrices, les cachettes de leurs enfances. "Ce que j'aime c'est faire renaître chez les lecteurs, le souvenir olfactif de son enfance. Le lecteur lit aussi avec sa propre mémoire", conclut Delphine de Vigan.