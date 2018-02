Boxeuse française la plus médaillée, Sarah Ourahmoune est aussi entrepreneuse et vice-présidente du Comité National Olympique et Sportif Français

Boxeuse française la plus médaillée, Sarah Ourahmoune est aussi entrepreneuse et vice-présidente du Comité National Olympique et Sportif Français Crédits : J.E.E/SIPA | Date :

publié le 10/02/2018 à 07:09

La représentation des sportives dans l'espace audiovisuel est insuffisante. C'est le constat du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui, pour la cinquième année consécutive, lance un défi aux médias français : rendre visible la pratique féminine du sport au niveau local comme national.



Pour cela, le CSA, en partenariat avec le ministère des Sports et le secrétariat d’État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, invite les chaînes de télévision, stations radiaux et autres journaux d'informations à s'emparer de cette thématique à l'occasion d'un événement intitulé "Sport féminin toujours". Il se tiendra cette année encore le week-end des 10 et 11 février.



En 2013, les femmes dans le sport représentaient 7% des programmes, passant de 14% en 2014 à 20% en 2016. Laura Flessel, ministre des Sports, a reconnu lors de la conférence de presse présentant l'opération, lundi 5 février, qu'il y avait "encore du travail" à fournir. "Mais nous sommes dans la co-construction", a-t-elle ajouté avec optimisme.

Oui, le corps d'une femme peut-être un corps musclé Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes Partager la citation





Pour Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, ces journées doivent permettre aux médias de déconstruire de nombreux clichés et briser des tabous comme celui des règles : "Oui, le corps d'une femme peut-être un corps musclé et pas seulement dédié au plaisir de l'homme, du spectateur", a-t-elle expliqué tandis qu'Olivier Schrameck, président du CSA, a réaffirmé la mission de son institution : "réagir aux commentaires inacceptables" entendus ou lus dans les médias français.

Hasard du calendrier, cette journée intervient alors que de nombreuses et nombreux sportifs français se trouvent en Corée du Sud pour les Jeux olympiques d'hiver. L'occasion de constater si la presse française a retenu la leçon (ou pas).



En attendant les prouesses et performances de nos athlètes tricolores, découvrez dans le diaporama ci-dessus, 9 sportives à suivre pour s'inspirer et se dépasser. Des modèles de réussites qui, par leurs actions ou leurs valeurs, suffisent à constater que l'avenir du sport français comme étranger se trouve entre de talentueuse mains.