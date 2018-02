publié le 10/02/2018 à 08:16

Le saviez-vous : durant la Seconde guerre mondiale, les femmes occupent une place de choix dans les sciences informatiques. Plus tard, elles mettent leurs cerveaux au profit de l'aéronautique. Une partie de leur histoire a d'ailleurs été racontée dans Les Figures de l'ombre sorti l'année dernière au cinéma.



Autre fait important : Marie Curie est la seule femme à avoir reçu deux prix Nobel dans deux domaines différents, le premier en physique et le second en Chimie. Avec sa tenue, Lana Del Rey a rendu hommage lors de la dernière cérémonie des Golden Globes à Hedy Lamarr, actrice américano-autrichienne et inventrice de la "technique Lamarr" sans qui le Wi-Fi et le GPS n'existerait pas.

Les ordinateurs ne seraient pas non plus ce qu'ils sont aujourd'hui sans Ada Lovelace, mathématicienne et écrivaine anglaise née au XIXème siècle. Elle est la créatrice du premier programme informatique. Bref, des exemples de femmes ayant marqué les sciences de leur époque, il en existe des centaines, mais l'histoire a retenu peu de ces noms. Aujourd'hui, les femmes sont même sous-représentées dans ces domaines (comme dans beaucoup d'autres) qui leur appartenaient et dans lesquels elles avaient pourtant fait leur preuve.

Une journée pour l'égalité dans les sciences

Si bien qu'en 2018, une Journée internationale des femmes et des filles dans la science a encore son utilité. Créé à l’initiative de l'Organisation des nations unies, cet événement a pour but de rétablir l'égalité des genres dans le secteur des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques à travers le monde.



Comment ? En favorisant "la participation pleine et égale des femmes et des filles à l’éducation, à la formation, au marché de l’emploi et aux processus décisionnels dans les domaines scientifiques", explique l'ONU sur son site avant d'ajouter qu'il convient également "d’éliminer toute discrimination à l’égard des femmes (..) et de lever les obstacles juridiques, économiques, sociaux et culturels dans le domaine des sciences."



"En effet, la recherche peut apporter des solutions aux défis du développement durable et nous ne pouvons pas nous permettre de nous priver du potentiel, des compétences et des idées de plus de la moitié de la population mondiale", peut-on encore lire sur le site de l'ONU. "L’égalité des genres doit donc être considérée comme un moyen déterminant pour favoriser l’excellence scientifique et technologique".

Et parce que les filles ont besoin de modèles pour se projeter dans ces filières, que certains et certaines ont besoin qu'on leur rappelle que des femmes ont fait avancer l'ensemble de ces domaines, voici, dans le vidéo ci-dessus, quatre scientifiques à citer lors de votre prochain dîné en société. Pour en connaître d'autres, nous vous invitons à lire le livre de Rachel Ignotofsky (pas de traduction française) qui dresse le portrait de "50 pionnières scientifiques qui ont changé le monde" ou à partir en quête de ces femmes oubliées des manuels scolaires.