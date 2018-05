publié le 14/05/2018 à 12:10

"Aujourd'hui, Monsieur le Président, nous sommes sous le choc". Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, près de 250 personnalités se mobilisent contre un article du projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, examiné ce lundi 14 mai et mardi 15 mai en première lecture à l'Assemblée nationale.



"Votre gouvernement souhaite faire évoluer la loi sur les violences sexuelles et permettre que le viol d'un enfant, un crime, soit jugé comme un délit", écrivent les signataires de cet appel, dont l'ancienne ministre Yvette Roudy, l'actrice Karin Viard et des dizaines de responsables d'associations et de militantes féministes.

Dans cet appel à l'initiative du Groupe F, mouvement féministe fondé notamment par Caroline de Haas, les associations de défense des droits des femmes s'inquiètent de l'article 2 du projet de loi. Elles le jugent peu protecteur pour les enfants victimes de viol.

"Nous ne voulons pas d'un autre Pontoise"

Cet article prévoit de "renforcer la répression des infractions sexuelles sur mineurs". Il est très attendu après deux affaires, dont l'une au tribunal de Pontoise, où des fillettes de 11 ans avaient été considérées comme consentantes par la justice. "Nous sommes inquiets, nous ne voulons pas d'un autre Pontoise", déclarent les signataires. Selon eux, le texte "fait l'inverse" et ouvre "la porte à une correctionnalisation massive des viols des mineurs".

.@EmmanuelMacron : le viol est un crime, pas un délit. Retirez l’article 2 du projet de loi contre les violences sexuelles de @MarleneSchiappa. #LeViolEstUnCrime Pétition : https://t.co/967QMOtdeU pic.twitter.com/4VYU6FAPa8 — Le Groupe F (@LeGroupe_F) 14 mai 2018

Elles protestent en diffusant le hashtag #LeViolEstUnCrime sur Twitter et en lançant une pétition. "En créant un nouveau délit, celui "d'atteinte sexuelle sur mineur.e.s par pénétration", puni de 10 ans de prison, la loi facilitera le renvoi vers le tribunal correctionnel des affaires de viols sur mineur.e.s", expliquent les 250 personnalités.



Dans leur lettre au président de la République, elles demandent de "supprimer cet article du projet de loi", car "il minimise la gravité du viol, il ouvre la voie à une déqualification massive des viols de mineur.e.s, il met en danger les enfants".

Le projet de loi, porté par la secrétaire d'État à égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, entend faciliter les condamnations pour viol sur mineur en prévoyant que "lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans", les notions de contrainte et de surprise peuvent "être caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes".



Pour les cas où le viol ne pourrait être établi, il aggrave les peines pour l'atteinte sexuelle (délit qui réprime tout acte sexuel entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur) : sept ans contre cinq actuellement, et dix ans lorsqu'il y a pénétration, une distinction qui n'existait pas auparavant.



L'association internationale des victimes de l'inceste (AIVI) appelle à un rassemblement ce mardi 15 mai, devant l'Assemblée nationale.