Comme tous les parents qui travaillent, Marlène Schiappa connaît la difficulté de concilier famille et vie professionnelle. Dans Si souvent éloignée de vous : lettre à mes filles, publié ce mercredi 9 mai, chez Stock, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes s'adresse à ses deux enfants.



L'idée de leur raconter son quotidien lui est venue dès qu'elle a été nommée au gouvernement. Pour elle, c'est une "manière de garder un lien". "Depuis le début de ma mission, dès que j'étais en déplacement, dans le train, dans l'avion, j'écrivais pour mes filles. Je leur racontais tout ce que je faisais", raconte Marlène Schiappa au micro de RTL.

Très occupée par son poste au gouvernement, qu'elle occupe depuis près d'un an, elle raconte comment elle dû participer à un séminaire de travail au lieu d'assister à la kermesse de ses filles. Un crève-cœur.

Écrire un livre sur l'amour que l'on porte à ses enfants, c'est quelque chose de subversif dans cette époque un peu cynique Marlène Schiappa





Elle explique que ses deux filles sont "le moteur de (s)on engagement". "Si j'avais été mère de deux garçons, peut-être que je ne me serais pas engagée pour l'égalité femmes-hommes", estime-t-elle. La secrétaire d'État rappelle que ses enfants qui permettent de comprendre concrètement les combats à mener.



"Ma fille de 11 ans veut aller au collège toute seule", explique Marlène Schiappa. "Mais sachant tout ce que je sais sur le harcèlement de rue et les violences faites aux femmes, ça me fait peur".



La secrétaire d'État a également rappelé la mise en place d'un plan pour lutter contre le harcèlement pendant le festival de Cannes.