publié le 01/03/2018 à 19:00

Après les robes noires des Golden Globes et des Bafta, chaque participant à la cérémonie des César 2018 est invité à porter un ruban blanc, symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes. Un message fort suite à l'affaire Weinstein qui a secoué le monde du 7ème art, et déclenché le mouvement #MeToo.



Quelques jours avant la cérémonie qui aura lieu vendredi 2 mars, une centaine d'actrices et de personnalités françaises, dont Vanessa Paradis, Julie Gayet et Sandrine Bonnaire, s'étaient déjà mobilisées en lançant un appel aux dons en faveur d'associations proposant un accompagnement juridique aux victimes de violences sexistes ou sexuelles.

L’Académie des Arts et Techniques du Cinéma a donc décidé de s'associer à cette initiative baptisée #MaintenantOnAgit et initiée par la Fondation des Femmes, en proposant aux 1.700 invités de la cérémonie des César, d'arborer un ruban blanc.

Une seule femme nommée parmi les réalisateurs

Parallèlement, dans une tribune publiée dans Le Monde, un collectif de professionnels du septième art, dont Agnès Jaoui ou Juliette Binoche, ont demandé jeudi 1er mars, la création de quotas dans le financement du cinéma pour arriver à la parité.



Une idée accueillie favorablement par la ministre de la Culture Françoise Nyssen.

Un autre collectif composé de 300 personnalités du cinéma français, dont les actrices Léa Seydoux et Adèle Haenel, vient par ailleurs de lancer un site internet pour agir en faveur de la parité dans le cinéma, 50-50 pour 2020. Il publie une étude montrant que sur les 42 éditions des César à ce jour, 81% des nommés étaient des hommes.



Seules 10% de femmes l'ont été pour le César de la meilleure réalisation dont une seule a été récompensée, Tonie Marshall en 2000. Cette année, une seule réalisatrice, Julia Ducournau, fait partie des sept finalistes dans la catégorie reine de la meilleure réalisation.