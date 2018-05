publié le 30/05/2018 à 16:09

Et si vous pouviez combattre les stéréotypes sexistes tout en vous amusant ? Pour faire tomber les préjugés et faire évoluer la société vers plus d'égalité, des entrepreneuses ont eu l'idée de créer des jeux de société contre le sexisme.



Quoi de mieux qu'une partie de cartes, où on peut rire et échanger, pour faire passer des messages ? C'est une façon originale de faire changer les mentalités en confrontant les joueurs à des situations de la vie quotidienne, et leur apprendre les bons réflexes à avoir.

Après notre sélection de jeux vidéo féministes, on vous présente deux jeux de société (un pour les adultes et un pour les enfants) qui vont s'attaquer au harcèlement au travail et aux questions d'égalité.

Fini les traditionnels châteaux de cartes et les interminables parties d'échecs, voici des jeux qui vont bousculer les codes !

"The Moon Project"

Pour faire évoluer les mentalités, il faut s'attaquer à l'éducation des enfants, qui entendent des messages sexistes depuis leur naissance. Héloïse Pierre l'a bien compris. Cette entrepreneuse créé des méthodes pour apprendre les mathématiques aux enfants depuis plusieurs années. Elle a imaginé de nouveaux jeux pour réfléchir aux questions d'égalité.



"À l'âge de 6 ans, les filles pensent déjà qu'elles sont moins intelligentes que les garçons", explique la jeune femme à RTL Girls. "Grâce à nos jeux, on veut faire passer un message fort : quel que soit ton genre, tu peux faire ce que tu veux".

Les 7 familles, le Memory et la Bataille : The Moon Project revisite 3 célèbres jeux à la sauce féministe. Crédit : The Moon Project

Pour casser les préjugés, l'équipe de "The Moon Projet" a revisité trois jeux de cartes classiques. Dans cette nouvelle version du mémory, il faut associer les métiers par paire : un policier avec une policière, une danseuse avec un danseur, une présidente avec un président... "Il faut montrer aux enfants que tout est possible", estime Héloïse Pierre.



Elle dépoussière aussi le jeu de la bataille, en mettant rois et reines sur un pied d'égalité, sans que le premier soit supérieur à la deuxième. Enfin, elle revisite le traditionnel jeu des 7 familles avec des modèles féminins inspirants : Frida Kahlo dans la famille des artistes, Simone Veil et Malala dans la famille des femmes engagées, La Veuve Clicquot pour les femmes entrepreneuses...



Pour financer le lancement de ces trois jeux de cartes, "The Moon Project" a lancé une campagne de crowdfunding sur Ulule. Les jeux sont disponibles en pré-vente sur la plateforme et seront commercialisés à la fin de l'automne 2018 (12,90 euros pour un jeu, 38 euros pour les trois).

"Agissement sexiste, non merci"

Un jeu pour s'attaquer au sexisme dans l'entreprise. C'est l'idée qu'a eu la juriste Marie-Hélène Joron. Pour expliquer la notion d'"agissement sexiste", apparue dans le Code du travail depuis la loi Rebsamen en 2015, cette spécialiste de l'égalité professionnelle a décidé de créer un jeu de société, "Agissement sexiste, non merci", destiné aux entreprises, qui peuvent proposer à leurs salariés d'y jouer ensemble.



"100% des femmes ont déjà été victimes d'agissements sexistes sur leur lieu de travail", explique Marie-Hélène Joron à RTL Girls. "Ça peut un regard salace, une remarque, comme 'ma petite chérie', un compliment sur un vêtement devant une assemblée. Ce sont des agissements qui mettent mal à l'aise". Grâce à ce jeu, son objectif est de "faire passer des messages en douceur, de manière pédagogique".



Le principe est simple. Un plateau représente les différents lieux de l'entreprise (couloir, machine à café, salle de réunion...) et les joueurs, répartis en 4 équipes, piochent tour à tour une carte qui décrit une situation (inspirée de témoignages recueillis par Marie-Hélène Joron).

Plusieurs équipes s'affrontent dans ce jeu où le plateau représente les différents lieux dans une entreprise. Crédit : Marie-Hélène Joron / Agissement sexiste, non merci

Par exemple, dans le couloir, un homme fait un compliment à une collègue. Il lui dit que sa robe lui va très bien, et ajoute qu'elle lui donne un air plus intelligent. Agissement sexiste ou non ? Réponse : cela part d'un bon sentiment, mais il s'agit bel et bien d'un acte sexiste. En disant cela, il ramène sa collègue à son physique et rabaisse ses compétences. Il aurait dû plutôt la féliciter sur son travail, et ajouter, qu'en plus de cela, elle porte une jolie robe.



"Le sexisme dans l'entreprise est sournois. On ne se rend pas toujours compte des conséquences que cela peut avoir sur la carrière d'une femme", estime la créatrice du jeu, qu'elle a créé pour informer les collaborateurs et les services des ressources humaines de ce phénomène. Il permet de leur apprendre à réagir et leur indiquer les sanctions juridiques possibles.