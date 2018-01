publié le 25/01/2018 à 13:03

Un symbole de plus pour la "grande cause nationale" du quinquennat Macron ? Ce jeudi 25 janvier, Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, a inauguré la première Journée nationale contre le sexisme.



Cette dernière a été organisée par le collectif Ensemble contre le sexisme. Elle est soutenue par le gouvernement et portée par 22 associations, organisations et réseaux luttant contre les inégalités, discriminations et violences contre les femmes. Tous ces acteurs et toutes ces actrices du changement se sont réunissent en cette journée nationale au cœur de l'école Telecom ParisTech, dans le XIIIème arrondissement de Paris.

Au programme : tables rondes sur plusieurs thématiques allant de l'égalité professionnelle aux violences sexuelles et sexistes en passant par la santé, les droits sexuels et reproductifs mais aussi la culture, l'éducation ou le sport.

L'événement est gratuit et ouvert à tous et à toutes.