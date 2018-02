Des chips Doritos "pour femmes" ? La polémique qui agite le web

publié le 06/02/2018 à 14:51

Les femmes et les hommes dégusteraient leurs chips d'une façon totalement différente selon Indra Nooyi, directrice générale de la multinationale PepsiCo, connue pour vendre les boissons Pepsi-Cola mais aussi Benenuts, Tropicana, Lay's ou encore Doritos.



Interrogée dans un podcast à retrouver sur le site Freakonomics, Indra Nooyi a expliqué que les "jeunes garçons adore leurs Doritos" à tel point qu'ils en lèchent leurs doigts "avec une grande jubilation". Quand ils arrivent à la fin du petit sac en plastique dans lequel sont contenus les Doritos, ils "versent les petits morceaux cassés dans leur bouche parce qu'ils ne veulent pas en laisser une miette", a expliqué la directrice générale.

Selon elle, les "femmes aimeraient pouvoir faire pareil". Mais "elles ne peuvent pas", a alors assuré Indra Nooyi. En cause ? Les femmes seraient des personnes beaucoup plus réservées en public et faire du bruit en mangeant des Doritos n'est pas sur la do to list de leur journée. "Elles ne se lèchent pas les doigts généreusement et elles n'aiment pas verser les miettes dans leur bouche".

Un nouveau paquet plus discret ?

Face à ce constat bourré de stéréotypes de genre, la directrice du grand groupe a alors assuré que ses équipes travaillaient sur la manière dont elles pourraient vendre des produits qui plaisent aux femmes avec un paquet plus discret, moins odorant et qui pourrait se glisser dans un sac à main. Car c'est bien connu, "les femmes adorent transporter une collation" avec elles.



Cette "révolution" marketing n'a pas été accueillie sous les applaudissements par de nombreux internautes à l'étranger comme en France... parfois non sans humour comme cette internautes qui rebondit sur l'usage de l'écriture inclusive qui fait polémique en France.

Mais aussi Sarah Schauer : "Les Doritos pour femmes ne sont pas une si mauvaise idée. Parfois, je mange des chips tellement fort que ça déclenche mes règles et que ça distrait tout le bureau", ou cette auteure qui se demande si ce nouveau genre de Doritos ne sera pas tout simplement les mêmes... "avec seulement 77% de la part attribué aux mecs", en référence à l'écart salarial moyen entre les femmes et les hommes.

Une annonce "inexacte"

Face à la polémique, Doritos s'est exprimé sur Twitter en assurant qu'ils avaient "déjà des Doritos pour les femmes - elles s'appellent Doritos, et elles sont adorées par des millions".



PepsiCo s'est exprimé via une porte-parole disant que l'annonce qui avait été faite par la directrice générale du groupe n'était pas exacte", rapporte le site AdAge.com.

We already have Doritos for women — they’re called Doritos, and they’re loved by millions. — Doritos (@Doritos) 6 février 2018