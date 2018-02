et AFP

publié le 01/02/2018 à 09:35

Plus de mannequins sur le bitume... Le nouveau propriétaire Liberty Media a mis fin mercredi 31 janvier à une "tradition" de la Formule 1 : les grilles de départ seront désormais désertées pas les "grid girls", littéralement "les filles des grilles", ces jeunes femmes choisies pour leur physique pour indiquer l'emplacement des véhicules.



Cette révolution dans le cérémonial léché de la F1 va prendre effet dès le premier Grand Prix de la saison 2018 en Australie, à la fin du mois de mars. Le nouveau propriétaire de la F1 estime que cette tradition "ne correspond pas aux valeurs défendues par notre marque et est clairement en contradiction avec les normes sociétales actuelles", explique-t-il dans un communiqué. "Nous ne pensons pas que cette tradition soit appropriée ou en accord avec la F1 et ses fans", ajoute le groupe.

La question de conserver ces femmes portant des parapluies ou des pancartes indiquant le numéro des pilotes avait été soulevée par les nouveaux propriétaires de la F1 il y a quelques semaines. Le directeur sportif, Ross Brawn, avait indiqué lors d'une interview sur la BBC en décembre 2017 que le sujet était "sérieusement à l'étude".

"Beaucoup de personnes veulent respecter la tradition des grid girls et certains pensent que c'est dépassé", avait-il dit. La question a donc été tranchée. Fera-t-elle des émules dans d'autres milieux sportifs... comme le Tour de France, par exemple ?