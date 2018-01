publié le 16/01/2018 à 09:07

Une femme à la cuisine et au ménage pendant que monsieur attend (im)patiemment son dîner devant la télévision, c'était dans une pub Samsung lors du dernier CES de Las Vegas, le salon de l'électroménager grand public qui avait lieu début janvier dans le ville du jeu, aux États-Unis.



Si cette publicité répétait les stéréotypes de genres, on ne devrait plus retrouver ce type de scénario dans les choix marketing de 28 grandes entreprises parmi lesquelles BNP Paribas, Coca-Cola, EDF, Galeries Lafayette, L'Oréal ou encore Citröen, Renault et Peugeot.

Toutes se sont engagées ce mardi 16 janvier dans un programme de l’association Union des annonceurs intitulé Faire, "pour une communication responsable", révèle un article du Parisien. Ces entreprises ont alors accepté de suivre 15 engagements recommandés par l'association avec un unique objectif : lutter "contre la récurrence des stéréotypes dans la publicité". *

Des représentations équilibrées

"Avec ce nouveau programme, nous passons à une étape supérieure, à savoir : attention aux rôles qui sont donnés aux femmes. La position de l’expert doit être équilibrée, plus juste. Le dentiste n’est pas forcément un homme et la secrétaire pas forcément une femme", précise Laura Boulet, directrice des affaires publiques, juridiques et éthiques de l’UDA au Parisien.



L'année prochaine, révèle également le journal parisien, l'UDA prévoit un bilan et une mise en valeur des bonnes pratiques. De quoi agrandir cette liste à plus d'entreprises ?