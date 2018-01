Alessia Spagnulo, candidate au titre de Miss Italie 2018, et sa fille de six mois Chloe.

publié le 24/01/2018 à 16:52

"Tu mérites de mourir pour ça." Une candidate de Miss Italie a reçu menaces de mort et insultes sur les réseaux sociaux après avoir défilé avec sa fille de six mois lors d'un défilé.



Le compagnon et la mère d'Alessia Spagnulo, 24 ans, n'ont pas pu se libérer pour garder Chloe, sa petite fille de six mois, lors des sélections vendredi 19 janvier. Refusant que les autres candidates gardent son bébé pendant son passage sur scène, elle l'a pris avec elle pendant le défilé en maillot de bain.

Si son choix n'a pas posé de problème pour le concours, Alessia Spagnulo faisant même partie des 18 candidates sélectionnées pour la finale, elle a été victime d'insultes sur les réseaux sociaux. "Quelqu'un m'a dit que je devrais rester une femme au foyer", a-t-elle déploré dans une interview au magazine The Times.

Je n'ai jamais ressenti ce genre de violence auparavant, mais je refuse de répondre Alessia Spagnulo, candidate à Miss Italie, au Times Partager la citation





Alessia Spagnulo a travaillé comme vendeuse, mais son contrat n'a pas été renouvelé quand elle a annoncé être enceinte. En amenant son bébé avec elle sur scène, elle a voulu montrer aux autres mères "que (leurs) rêves peuvent devenir réalité, même si (elles ont) un enfant et les milliers de tâches qui vont avec".

Avant 1994, les règles du concours de Miss Italie interdisaient aux candidates d'être mamans. La gagnante de l'édition de 1987, Mirca Viola, s'était même vue retirer son titre lorsque les organisateurs avaient découvert qu'elle avait un enfant.



En France, les règles du concours Miss France sont très strictes. Les candidates doivent obligatoirement "être célibataires, non mariées, non divorcées, non pacsées, sans enfant".