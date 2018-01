publié le 25/01/2018 à 17:25

Une réaction "misogyne". Robin Reda est coauteur d'un rapport parlementaire sur le cannabis. Le député Les Républicains a tenu, mercredi 24 janvier, des propos sexistes à l'égard de la présidente de la Commissions des lois Yaël Braun-Pivet (La République En Marche).



Cette dernière a effectué un rappel à l'ordre à destination des deux députés. En effet, la présidente de la Commission des lois a jugé qu'il n'était pas correcte que Robin Reda et le député de la majorité Eric Pouillat aient communiqué les conclusions de leur rapport dans les médias, avant la tenue de la "mission d'information relative à l'application d'une procédure d'amende forfaitaire au délit d'usage illicite de stupéfiants".

Yaël Braun-Pivet a alors déclaré aux députés : "Récemment, manifestement, le rapport de cette mission a été communiqué aux médias, avant même d'être communiqué aux commissaires qui siègent dans cette commission. Et ce, malgré un rappel à l'ordre explicite de ma part qui a été effectué au début du mois de janvier". Et d'ajouter : "Je trouve cela plus que désagréable, déloyal. Ce n'est pas courtois vis-à-vis de vos collègues, à qui, je pense, il aurait fallu réserver la primeur de vos travaux et non pas au Parisien, à BFM ou à LCI".

Robin Reda répond alors : "Merci pour ces rappels au règlement quasi-maternels à notre endroit". Dans la foulée, il est interrompu par Yaël Braun-Pivet : "J'adore vos réflexions fort misogynes, monsieur Reda !". C'est alors que le député de l'Essonne ajoute : "Je dis ça parce que vous pourriez être ma mère... Je vais commencer le rapport dans un climat que vous avez placé dans une ambiance courtoise".



Le lendemain, ce jeudi 25 janvier, le député Les Républicains a présenté ses excuses sur Twitter : "Ce propos excessif n'est ni dans mon habitude ni dans mon ADN politique. Je m'en excuse sincèrement avec l'espoir d'en revenir rapidement au débat de fond".

Chère @YaelBRAUNPIVET , ce propos excessif n’est ni dans mon habitude ni dans mon ADN politique Je m’en excuse sincèrement avec l’espoir d’en revenir rapidement au débat de fond. — Robin Reda (@robinreda) 25 janvier 2018

Excuses acceptées par Yaël Braun-Pivet qui lui a, à son tour, répondu sur Twitter. "Tournons la page. L’essentiel est de pouvoir se remettre au travail en commission des Lois dans un climat apaisé et avec tout le respect que nous devons à notre institution, l’Assemblée nationale".

Merci à @robinreda pour ses excuses que j’accepte. Tournons la page. L’essentiel est de pouvoir se remettre au travail en commission des Lois dans un climat apaisé et avec tout le respect que nous devons à notre institution, l’@AssembleeNat. pic.twitter.com/lkUFSqv8Yi — Yaël BRAUN-PIVET (@YaelBRAUNPIVET) 25 janvier 2018