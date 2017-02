publié le 27/02/2017 à 14:00

Quand on parle d'orgasme lors d'un rapport sexuel, les femmes hétérosexuelles sont les moins bien loties. C'est ce que révèle une étude américaine menée conjointement par l'université Chapman dans l'État de Indiana et l'Institut Kinsey, un organisme spécialisé dans la recherche en sexologie, relayée par le Huffington Post.



52.000 Américain(e)s de toutes orientations sexuelles confondues ont participé à cette étude : des hommes, des femmes qui se définissent comme hétérosexuels, homosexuels ou encore bisexuels, peut-on lire sur le site américaine.



Les résultats des chercheurs sont sans appel : tandis que 95% des hommes hétérosexuels disent parvenir souvent ou toujours à l'orgasme, seulement 65% de leurs homologues féminines affirment la même chose. Entre les deux ? 89% des hommes homosexuels et 88% des bisexuels sont dans ce cas contre 66% des femmes bisexuelles. En bref : les hétérosexuelles sont celles qui ont le moins souvent d'orgasmes que tous les autres.

Les femmes hétérosexuelles, peu concernées par leur propre plaisir

Pour expliquer les résultats de cette étude, les chercheurs expliquent que "les femmes hétérosexuelles ne prennent pas assez en compte leur propre plaisir". L'étude ajoute cependant que le comportement des partenaires des participantes entre également dans l'équation par leur "manque de sensibilisation au plaisir féminin". Messieurs, prenez note.

Les différences entre hétérosexuelles et lesbiennes

Pourquoi les femmes homosexuelles ont plus d'orgasmes que les hétérosexuelles ? Les auteurs répondent dans cette étude que les femmes lesbiennes ont tendance à avoir une meilleure représentation de l'anatomie féminine et donc, de mieux comprendre comment faire en sorte que leur partenaire parvienne au septième ciel (en d'autres termes : elles n'ont pas besoin d'une carte pour localiser le clitoris et savent comment le manier pour arriver à la jouissance).



De plus, les femmes lesbiennes sont dans une sorte de "compromis" lors d'un rapport sexuel, disent les chercheurs : elles savent comment procéder pour que les deux personnes prennent du plaisir.

Le profil sexo des femmes qui ont le plus d'orgasmes

"Les résultats entre lesbiennes et hétérosexuelles indiquent que l'écart peut se réduire", écrivent les auteurs de l'étude. Comment ? Les spécialistes répondent qu'il convient d'apporter un nouveau regard sur la sexualité féminine. Mais aussi de prendre exemple sur les pratiques sexuelles des femmes qui ont le plus d'orgasmes.



Peu importe leur orientation, elles ont tendances à, précisent les chercheurs, "recevoir plus de sexe oral, avoir des relations sexuelles qui durent plus longtemps, sont plus satisfaites dans leurs relations amoureuses, indiquent ce qu'elles souhaitent recevoir au lit, remercient leurs partenaires pour ce qu'ils ont fait, pratiquent le sexto, la stimulation anale, portent de la lingerie, essaient de nouvelles positions, réalisent des fantasmes, disent des mots coquins en pleine action et expriment leurs sentiments pendant l'acte sexuel." Vous n'avez plus qu'à choisir.