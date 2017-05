Le clitoris enfin en schéma complet dans un manuel scolaire

publié le 12/05/2017 à 15:56

Quatre siècles plus tard, le clitoris fut... dans les manuels scolaires. Enfin un manuel scolaire. Les éditeurs de livres de SVT Magnard ont mis à jour la partie anatomique de la femme pour le cycle 4 (5e, 4e et 3e). Un clitoris dessiné dans son ensemble, et non juste la partie apparente, comme c'est souvent le cas dans les autres manuels. Une avancée saluée par le groupe Facebook SVT Égalité, composé de professeurs et professeures qui militent pour des "moyens de construire un enseignement plus égalitaire".



"Enfin !", réagissent-ils, "un manuel scolaire a pris en compte l'anatomie complète du clitoris dans son schéma d'appareil sexuel. C'est une grande première. Un grand merci donc à celles et ceux qui y ont contribué".

Le poste s'accompagne de différents schémas proposés aux élèves de collège, de celui où le clitoris est une donnée totalement absente du corps de la femme, jusqu'au schéma de Magnard, le seul complet.

Le groupe Facebook nuance donc son propos : "Il faut hélas le dire vite, car de tous les nouveaux manuels, un seul a mis à jour son schéma. Tous les autres (Belin, Bordas, Didier, Nathan, Hachette, Lelivrescolaire) ont recyclé leurs éternels schémas faux : sans clitoris, ou le mentionnant sans le représenter, ou en le réduisant à un organe de quelques millimètres (alors qu'il en fait 10 cm en moyenne). Pourtant, l'anatomie complète du clitoris (non seulement son gland mais également les bulbes du vestibule et les piliers) est connue depuis... le XVIIe siècle !".



Et de souligner que tous ces dessins ne représentent que des corps blancs. Libération qui a repéré l'information rappelle que selon le Haut conseil à l'égalité, les jeunes filles ne savent pas qu'elles ont un clitoris, pour un quart d'entre elles, quand 83% des 13/14 ans ignorent à quoi il sert.