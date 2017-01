Une française sur trois a déjà été infidèle

Selon une enquête Ifop, 33% des françaises ayant déjà été en couple sont allées voir ailleurs. Chez les hommes, le chiffre grimpe plus haut.

En 2016, 33% des femmes avouent avoir été infidèles au moins une fois.

11/01/2017

Les françaises admettent de plus en plus être infidèles. C'est ce qui ressort d'une étude menée par l'Ifop sur un échantillon de 3.406 femmes (soit trois fois plus que pour une étude habituelle, précise l'institut). C'est le site de rencontres extraconjugales Daylov qui a commandé cette enquête, s'interrogeant également sur ce qui poussait les femmes à aller voir ailleurs.



33% d'entre elles affirment donc avoir été infidèle au moins une fois dans leur vie. Une "progression lente mais continue", peut-on voir dans les résultats de l'enquête. Elles n'étaient que 24% à l'avouer en 2001 et 10% en 1970.



Concernant les raisons pour lesquelles les femmes interrogées ont eu un autre partenaire, elles évoquent à 62% une attirance physique. 55% d'entre elles affirment que ce serait une histoire de sentiments. Enfin, 50% justifient leur envie d'aller voir ailleurs par le manque d'attention ou d'affection de leur conjoint.



Les femmes moins infidèles que les hommes ? C'est toujours le cas, en tout cas, elles sont moins nombreuses à l'avouer. En 2016, 49% des hommes admettaient avoir été infidèle au moins une fois dans leur vie, toujours selon une étude de l'Ifop réalisée en mars dernier.