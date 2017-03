publié le 09/03/2017 à 14:05

C'est peut-être le seul moment où l'on peut réellement perdre le contrôle et s'oublier un peu : le sexe, un instant béni et en dehors du temps où toutes les angoisses du quotidien sont enfin évacuées et où plus rien ne compte à part son propre plaisir et celui de son partenaire. Forcément, cet oubli de soi peut mener à une symphonie de cris et gémissements satisfaits qui font le bonheur de vos nuits et le désespoir de celles de vos voisins. Mais qu'en pense l'instigateur de ces plaisirs ?



Ces râles qui vous semblent si naturels sont-ils source d'excitation pour votre partenaire... ou plutôt de déconcentration ? Lui servent-ils à jauger le succès de ses initiatives ou le dérangent-ils dans ses explorations ? Pour le savoir, Girls a demandé à quatre garçons ce qu'ils pensent des bruits d'amour que leurs conquêtes peinent à retenir.

Dylan : "Cela permet d'identifier les différentes phases du plaisir"

"J'aime bien l'entendre pousser des cris. C’est révélateur du fait que les choses se passent bien, en partant du principe qu'elle ne simule pas. Les gémissements permettent de jauger les différentes phases du plaisir, si tu dois aller plus ou moins vite, de savoir si ça lui plaît ou non... Et, tout comme le regard, c'est très excitant.

Poussé à l'extrême, en revanche, les cris peuvent me déranger. Peut-être un peu par peur d'être déconcentré, mais surtout par crainte de déranger les voisins. Ça m'est déjà arrivé de demander à une partenaire de baisser le volume parce que j'avais peur qu'on nous entende.

Moi, je suis plutôt dans la retenue. Je ne ressens pas le besoin de faire trop de bruit ou d'être trop démonstratif. Ce n'est simplement pas naturel chez moi. Si je poussais des cris, je pense que ça ferait forcément film porno et que ça sonnerait faux."

Fabien : "Les cris sont excitants"

"Tu n'as pas envie d'être face à une fille muette, mais tu n'as pas envie non plus envie qu'elle réveille tout le quartier. Si elle n'a aucune réaction, ça veut dire que tu fais mal les choses. Si elle en fait trop, tu te dis qu'elle fait semblant. Je pense aussi que certaines prennent bel et bien du plaisir mais en font des tonnes pour montrer que c'est bon. J'imagine que ça les empêche un peu de se concentrer.

Les cris sont excitants : tu prends plaisir à voir qu'elle en prend. En ce qui me concerne je reste plus silencieux pour être concentré. Quand je réfléchis moins, je fais peut-être plus de bruit. C'est une question d'habitude : plus tu es à l'aise avec une fille, plus tu peux te lâcher. Mais je pense aussi être plus silencieux par souci de garder le contrôle. Si tu te lâches trop... bah justement, tu te lâches."

Éric : "T'as envie de passer un bon moment et on te hurle dans les oreilles"

"Parfois, si la personne crie trop, cela me bloque. Parfois, quelqu'un qui essaye de se retenir de crier, en mordant les draps ou en cachant sa bouche, c'est beaucoup plus excitant. Plusieurs fois, je me suis retrouvé face à des filles qui criaient vraiment trop fort. C'est la fin de la journée, t'as envie de passer un bon moment et on te hurle dans les oreilles."

Théo : "Je n'aime pas prendre le risque d'être entendu par les voisins"

"Dans les pornos, on voit des femmes qui hurlent au loup : cela sonne faux, on sait qu'elles simulent et je n'ai pas envie d'entendre ça. Si on est dans une maison et qu'il n'y a personne aux alentours, on peut se lâcher. Mais je n'aime pas prendre le risque d'être entendu par les voisins.



J'ai toujours vu le sexe comme quelque chose de très personnel. Je n'en ai jamais beaucoup parlé. Faire l'amour, je vois ça comme une petite bêtise à deux ; ça sera rigolo et ça restera entre nous. Alors forcément, je n'ai pas envie que les voisins puissent en être témoins.



Moi, je fais peu de bruit. Je pense que c'est parce que j'ai peur de perdre en crédibilité. J'imagine qu'il y a aussi une idée un peu macho derrière ça, celle que le mâle ne doit pas trop faire de bruit et garder le contrôle sur le rapport. Et même dans les films, c'est toujours la femme qu'on entend. Forcément, ça rentre dans les mœurs."