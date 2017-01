Un problème de communication risque de vous contrarier momentanément, mais vous l'avez déjà affronté et avez pu constater qu'il fallait mesurer vos propos. Evidemment, ce n'est pas facile pour le Lion qui est souvent très péremptoire et ne laisse pas...

A l’origine, la méditation s’inscrivait dans une tradition spirituelle lié au bouddhisme et à l'hindouisme. Désormais accessible à tous, elle est devenue un art de vivre . Que ce soit pour mieux profiter de l'instant présent , réduire le stress, gérer ses émotions , améliorer sa concentration ou encore accroître sa sérénité , la méditation n'a plus à faire ses preuves ! Pourquoi ne la pratique-t-on pas tous ? Peut-elle réellement transformer l'existence ? Comment la pratiquer ? A quel moment ? Dans quel lieu ? Avec qui ?

La méditation peut-elle changer la vie ?

Ouvrez vos chakras et votre esprit, aujourd'hui on médite dans "On est fait pour s'entendre" !

