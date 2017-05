publié le 02/05/2017 à 07:15

C'est peut-être l'étape la plus décisive d'un couple. Celle où l'on décide de mettre de côté une nouvelle part de sa liberté en mutualisant les deux existences. Emménager ensemble, c'est un pari avec l'avenir aussi risqué qu'excitant, qui ne peut qu'avoir deux issus : la confirmation d'un couple ou son implosion. Un enjeu non négligeable qui oblige, avant de sauter le pas, à se poser les bonnes questions.



Bien sûr, il serait plus facile de se jeter dans l'inconnu en croisant les doigts pour que tout se passe bien, sans se torturer sur le bien-fondé d'une telle décision. Pourtant, s'interroger en amont peut être salvateur pour vous et votre couple. Afin de vous accompagner dans ce petit travail d'introspection, Girls vous expose 7 questions à vous poser avant d'accepter d'emménager avec votre moitié.

1. Les choses sont-elles bien engagées entre vous ?

C'est le piège dans lequel plusieurs sont déjà tombés : celui de penser qu'un emménagement est une bonne façon de sauver un couple qui bat de l'aile. Une chance hasardeuse qu'il vaut mieux éviter de tenter : vivre ensemble est un challenge pour les couples les plus solides. Pour ceux qui traversent une période difficile, cela peut-être du suicide.

Gardez à l'esprit que si vous décidez d'emménager ensemble, vous ne serez plus unis uniquement par votre désir d'être ensemble mais aussi par des papiers légaux. Un bail n'est pas un contrat de mariage mais il n'en reste pas moins un engagement. Personne ne veut être contraint de vivre avec la personne dont ils viennent de se séparer. Si vous décidez de vous installer avec lui/elle, c'est parce que vous êtes certaine que vous voulez passer à l'étape supérieure avec votre moitié. Sans crainte de tomber en vous précipitant.

2. Avez-vous envie de le voir TOUT LE TEMPS ?

Ce qui est génial, lorsqu'on a chacun son chez-soi, c'est que l'on peut se retrancher seule dans un havre de paix lorsque l'on a besoin de se retrouver avec soi-même. Un luxe auquel vous allez devoir dire adieu. Désormais, vous partagerez votre vie avec lui/elle, au sens littéral. Et il faut vraiment beaucoup, beaucoup s'aimer pour avoir envie de se voir chaque jour.



Alors que vous commenciez à vraiment apprécier le fait de ne plus avoir de comptes à rendre à vos parents, voilà que votre copain ou votre copine vient prendre le relais. Bien sûr, vous ne lui devez rien et restez libre de vos choix. Mais gardez à l'esprit qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous demander où vous allez, où vous étiez et à quelle heure vous avez envie de dîner.

3. Êtes-vous prête à faire tomber une partie du mystère ?

Si vous envisagez de vivre ensemble, c'est probablement que la plupart des tabous ont déjà été anéantis. Si ce n'est pas le cas, apprêtez-vous à devoir dévoiler la partie la moins glamour de vous-même. Vous serez ensemble au coucher, au réveil, il/elle verra le contenu de vos poubelles et vous ne pourrez plus faire un brin de ménage en catastrophe avant qu'il/elle arrive parcequ'il/elle sera déjà là.



Personne ne vous demande de garder la porte ouverte lorsque vous êtes aux toilettes ; malgré tout, vos envies pressantes seront difficiles à cacher. Et désormais, vous ne pourrez plus vous retenir en attendant de partir de chez lui/elle pour vous soulager puisque ce sera aussi chez vous. Tout cela peut paraître bien trivial mais c'est une réalité à laquelle vous serez obligée de vous confronter.

4. Êtes-vous prête à faire des efforts pour préserver un peu de magie ?

Votre idylle s'apprête à prendre un sacré revers de vraie vie : les baisers, les dîners en ville, les promenades bucoliques et les retrouvailles en plein milieu de la nuit vont devoir se faire une place au milieu de votre linge sale et de la pile de vaisselle qui gît dans l'évier. Et comme des milliards de couples avant vous, vous vous retrouverez face au défi de garder votre amour intact malgré toutes les petites contraintes quotidiennes.



Ce n'est pas Mission : impossible mais ce n'est pas évident non plus. Les efforts pour garder une touche de romantisme dans la routine devront venir des deux côtés. Pimenter sa vie sexuelle est un bon début.

5. Êtes-vous en train de vous engager simplement parce que c'est pratique ?

Partager un appartement présente de nombreux avantages, à commencer par la possibilité d'accéder à une surface plus grande pour un loyer moindre. Deux facteurs largement suffisants pour s'engager dans une colocation, mais pas pour décider de vivre en couple.



Si vous emménagez ensemble, assurez-vous que le côté pratique se mêle au désir de tout partager l'un(e) avec l'autre. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez facilement un(e) ami(e) qui sera ravi(e) de vivre avec vous.

6. Vos styles de vie se correspondent-ils ?

Aimez-vous tous les deux sortir et recevoir, ou l'un(e) d'entre vous est-il/elle très sociable et l'autre très casanier ? Cela peut avoir l'air d'un détail, mais les rythmes de chacun peuvent influer négativement sur l'humeur de l'autre. Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'être d'accord sur tout et d'avoir envie de faire les mêmes choses au même moment ; mais si vos goûts diffèrent, il est bon de vous assurer que chacun saura faire des concessions et acceptera les envies de l'autre.



Il en va de même pour vos emplois et/ou vos études : si vos horaires ne sont pas les mêmes, assurez-vous qu'elles ne seront pas un frein à votre bonne entente et que vous arriverez malgré tout à profiter l'un de l'autre.

7. Qui payera quoi ?

Ne laissez pas au hasard ce petit détail, car il peut devenir le sujet des disputes les plus violentes. Avant de décider de partager un loyer, assurez-vous que chacune des parties engagées aura les moyens de fournir sa part. Un emploi stable ou un garant de confiance sont aussi importants pour le bien-être de votre relation que pour votre propriétaire.



On vous l'accorde, ce n'est pas très romantique. Mais ce qui le serait encore moins, ce serait de vous séparer pour une stupide histoire de loyer. Il en va de même pour toutes les petites tâches ingrates qui constituent un quotidien : il n'est jamais superflu de rappeler à votre moitié que le ménage, la lessive et la vaisselle devront se partager équitablement entre vous deux. Et avec le sourire.