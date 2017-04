publié le 26/04/2017 à 07:05

C'est la grande question que tout le monde se pose juste après une rupture : "Peut-on rester amis ?" Parce que voir cette personne complètement disparaître de notre vie semble tout bonnement inimaginable, on trouve cette alternative, qui permet de ne pas complètement le/la perdre de vue... Et de rester dans les parages si jamais les choses peuvent s'arranger ?



Développer des rapports d'amitié sincère avec une personne dont on a partagé la vie n'est pas chose aisée. L'attirance émotionnelle et physique ne s'effacent pas en un clin d’œil et la jalousie est difficile à réprimer lorsque l'autre commence à apprécier sa nouvelle liberté. Beaucoup préfèreront s'oublier complètement pour être sûrs de s'en remettre. C'est pourquoi, lorsque votre ex vous explique qu'il aimerait que vous ne coupiez pas tout contact, il se peut que cette requête cache un espoir de raviver la flamme.

Y a-t-il une tendance majoritaire du côté de la gent masculine ? Les hommes envisagent-ils de rester proches de leurs ex, et ce sans aucune ambiguïté ? Ou bien chercheront-ils à maintenir le lien uniquement pour multiplier leurs chances de la reconquérir ? Pour se faire une idée, Girls a posé la question à trois d'entre eux.



Martin : "On se voit toutes les deux semaines, en tout bien tout honneur"

"J'ai été en couple avec une fille pendant presque six ans. Après la rupture, on ne s'est pas parlé pendant des mois. Elle avait quelqu'un d'autre et moi je voulais me remettre avec elle : la situation était bloquée. On a commencé à reprendre contact lorsqu'elle est redevenue célibataire. Aujourd'hui, on se voit quasiment toutes les deux semaines. En tout bien, tout honneur.



Nos vies sentimentales et sexuelles restent des sujets tabous. Même si la rupture remonte à deux ans, c'est encore trop frais. On ne parle pas non plus de notre histoire. Nous y sommes un peu revenus mais on s'est vite rendu compte que ce n'était pas bon de ressasser les choses.



Il n'y a pas d’ambiguïté, même si je suis plus proche d'elle que d'un autre ami. On se prend dans les bras et pour se dire bonjour on se fait un simple bisou sur la joue. La bise, c'est trop connoté "amis". Je n'ai pas foncièrement envie de me remettre avec elle : je pense vraiment que ce sont nos points communs qui motivent nos rencontres, plus que l'envie de laisser une porte ouverte. Si j'étais en couple j'aurais quand même envie de la revoir. Cette histoire est ancienne, j'arriverais à faire la part des choses."



Yohan : "Au début, c'est l'enfer"

"Je pense que c'est impossible d'être amis tout de suite après une rupture. Au début, c’est l’enfer : tu romps après avoir partagé un degré d’intimité hyper puissant. Il faut une période de carence, parce qu'a priori il y en a un des deux qui n'a pas voulu de cette séparation. Mais j’ai toujours eu du mal à couper les liens avec une fille dont j’ai été proche. Elle te connaît trop. J'aime rester proche de mes anciennes relations.



Je suis resté très ami avec mon amour du lycée et je pense avoir de bons rapports avec les copines qui ont suivi : nous ne sommes pas les meilleurs potes du monde mais on se donne des nouvelles et on s'entend bien. Il n'y a plus aucune ambiguïté, même dans les cas où j'ai subi la séparation.





Dans toutes ces situations je ne pense jamais être resté en espérant voir les choses redémarrer. Tu te fais trop de mal. Et si tu es la personne qui a largué l'autre, c'est égoïste de continuer à la voir en sachant qu'elle attend quelque chose. Tu ne peux pas faire quelque chose d'aussi horrible à quelqu'un que tu as aimé."

Dylan : "Je trouve ça un peu malsain"

Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. Ça ne m'intéresse pas. Quand c'est fini, c'est fini. Je ne vois aucun intérêt à maintenir le lien. Je pense que c’est possible ; je sais que certains veulent garder de bonnes relations. Moi je trouve cela un peu malsain. C’est regarder en arrière. Si vous êtes séparés, c'est qu'il y a une raison : soit tu avances soit tu n'avances pas.



Ce qui serait difficile, ce serait de la voir continuer sa vie. Surtout la voir avec un nouveau mec. Tu dois être dans la comparaison constante : est-ce que ma nouvelle copine est mieux que son nouveau copain, est-ce que je réussis mieux qu'elle au travail... Si je maintenais un contact, ce serait sûrement dans l'espoir de la reconquérir. Ou alors, quand c'est toi qui as largué, ça te permet peut-être de te sentir moins mal. Tu restes ami avec elle, comme ça tu as l'impression d'être un type bien.



Tous les prénoms ont été modifiés.