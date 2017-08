publié le 28/08/2017 à 10:58

C'est un discours de remerciements peu conventionnel. P!nk a reçu le Vanguard Award, dans la soirée du dimanche 27 août lors des MTV Video Music Awards, 16 ans après avoir sorti son premier grand succès pop, Get The Party Started (sorti en 2001). Il vise à saluer la carrière d'un ou d'une artiste, lui conférant le statut de légende.



Après avoir accepté le prix des mains de la célèbre animatrice Ellen DeGeneres, P!nk s'est fendue non pas d'une liste de noms à remercier pour l'avoir accompagnée durant toutes ces années mais d'une histoire.

La chanteuse a ainsi raconté devant le public des VMA's une conversation qu'elle a eu avec sa fille, Willow, 6 ans, présente dans la salle aux côtés de son père. Cette dernière a confié à sa mère, alors qu'elle l'emmenait à l'école, qu'elle se trouvait "la plus moche" de l'école. "Je ressemble à un garçon avec des cheveux longs", a-t-elle alors ajouté pour justifier sa pensée.



Une présentation Power Point

Sur le coup, P!nk ne répond pas à sa fille et, alors que cette dernière est à l'école, sa maman se met au travail également. "Je lui ai préparé une présentation Power Point avec des rocks stars androgynes et des artistes qui ont vécu leur vérité et qui ont sûrement dû subir des moqueries toute leur vie. Mais ils ont continué à porter leurs couleurs haut et à nous inspirer".



P!nk cite alors Michael Jackson, Prince mais aussi Janis Joplin (qui, rappelons-le avait été élue "le garçon le plus moche de l'année" par ses camarades de classe au lycée) ou encore Elton John.

On ne change pas et on fait pour le mieux pour aider les autres à changer et à voir différentes sortes de beauté P!nk, chanteuse et maman inspirante Partager la citation





L'histoire ne s'arrête pas là. P!nk raconte alors qu'elle a demandé à sa fille ce qu'elle pensait de sa mère. "Elle m'a dit que j'étais belle". Et pourtant, la chanteuse le souligne : elle a été et est souvent l'objet de critiques pour son attitude "trop masculine", son corps "trop musclé", ou ses opinions trop prononcées.



Est-ce qu'elle se laisse pour autant pousser les cheveux ? Est-ce qu'elle change devant le monde ? Non, P!nk ne changera pas et continuera "à remplir des stades dans le monde entier", assure-t-elle à sa fille et devant le public des VMA's, conquis par le discours de la chanteuse.



Cette dernière conclut alors sous les applaudissements des spectateurs : "On ne change pas, on prend tout ce qu'on a et on fait pour le mieux pour aider les autres à changer et à voir différentes sortes de beauté".

