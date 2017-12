"Grimper aux rideaux" vous explique d'où viennent les expressions coquines

publié le 16/12/2017 à 07:41

Le français, la langue des poètes, de l'amour et du sexe ? C'est le message de Grimper aux rideaux et 99 autres expressions coquines, l'ouvrage de Catherine Guennec, publié en novembre 2017 aux éditions First (1).



Comme l'auteure l'écrit dans son avant-propos : "la langue française est formidable. Imaginative, joueuse, vivante... surtout quand elle polissonne". Point de vulgarité dans cet ouvrage qui propose à ses lecteurs et lectrices de découvrir une centaine d'expressions françaises qui parlent de sexualité, de plaisir ou disent en plus jolie que deux personnes sont en train d'avoir un rapport sexuel.

Le livre se présente comme un dictionnaire des expressions. Classées en ordre alphabétique, elles sont déclinées selon plusieurs entrées : une explication de l'expression, ses variantes, ses équivalents et des exemples en situation dans des textes littéraires. Notre préféré ? "Avoir l'abricot en folie".



"Grimper aux rideaux" de Catherine Guennec Crédit : First éditions

(1) Grimper aux rideaux et 99 autres expressions coquines, de Catherine Guennec, éditions First, 207 pages, 9 euros 95