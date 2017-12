Game of Moans - Long Shaft (92 euros)

Stimulateur Clitoridien Pro Penguin Next Generation (79 euros)

publié le 15/12/2017 à 14:37

Fêtes de fin d'année ou pas, il n'y a aucun mal à (se) faire du bien. Que vous soyez en manque d'inspiration pour votre liste de vœux ou que ayez envie de vous faire plaisir à vous-même, il y a un objet auquel on ne pense peut-être pas assez : le sextoy.



L'artiste Paul McCarthy l'avait érigé au rang d'œuvre d'art à l'occasion d'une installation sur la place Vendôme, à Paris en novembre 2014. Le sextoy, qu'il soit connecté ou non, reste cependant un sujet que l'on aborde peu. Pourtant, rien de plus naturel que de vouloir faire monter la température en ces temps hivernaux... en solo comme en couple.

Avec des objets aux références pop culture ou au design sortant du classique petit canard ou de la pièce ultra discrète, Girls vous propose une sélection d'épées pour vibrer avec Jon Snow en attendant le retour de Game of Thrones, de figurines vibrantes en hommage à la saga Star Wars ou à notre bonne vieille Tour Eiffel. Pour lequel de ces sextoys allez-vous craquer ?