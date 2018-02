publié le 01/02/2018 à 08:30

Siri est connu pour avoir réponse à tout... ou presque. Le logiciel "intelligent" de Apple n'est pas calé sur tous les sujets et, parfois, ce dernier, renvoie son utilisateur ou utilisatrice vers une recherche Internet. Concernant l'anatomie, Siri semble être plus largué côté féminin que masculin.



C'est le constat qu'a partagé sur son compte Instagram l'illustratrice et autrice Diglee, dans la soirée du mardi 30 janvier. "J'ai remarqué que Siri ne savait pas ce qu'était un clitoris", a-t-elle expliqué en ajoutant à sa story Instagram les échanges qu'elle a eus avec l'intelligence artificielle, disponible dans le diaporama ci-dessous.

L'équipe de Girls a mené le test de son côté et confirme l'observation de Diglee. Concernant le vagin, le logiciel d'Apple semble en revanche posséder la définition dans son cerveau virtuel. Quand on lui demande sa définition, il répond : "Je vais débrancher votre micro, je préfère être sourd que d'entendre ça !".

À propos des "règles" ou "menstruations féminines" encore, Siri nous invite à une recherche sur la toile... au même titre que l'érection.



Contacté par Girls au sujet de ces disparités entre anatomie des organes génitaux féminins et masculins, Apple n'a pas encore donné suite à nos appels.