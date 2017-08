Règles : pourquoi ne pas en parler est dangereux ?

publié le 02/08/2017 à 13:13

Même en 2017, les règles restent un grand tabou à travers le monde. Un tabou qui peut, en l’occurrence, entraîner de graves conséquences sur la santé des jeunes filles et femmes dans certains pays, notamment les moins développés.



Un rapport publié fin juillet dernier dans BMJ Global Health, tire la sonnette d'alarme et révèle à quel point la "culture du silence" autour des menstruations et des saignements vaginaux met en danger la vie des femmes dans ces pays pauvres. L'accès aux soins ou à des toilettes propres par exemple est plus compliqué que dans les pays développés et l'on peut avoir trop "honte" de demander des informations sur les règles ou de l'aide en cas de saignements anormaux, explique le rapport.

Marni Sommer enseigne les sciences médico-sociales à l'Université de Colombia, aux États-Unis. Dans un entretien accordé à Broadly, la professeure explique que dans certaines sociétés et cultures "le saignements des filles et des femmes sont vus comme une force ou (...) comme quelque chose de sale, honteux et dont on ne parle pas".

Si les hommes avaient eu leurs règles...

Si les règles ne tuent pas, d'autres saignements (comme ceux liés à une endométriose, une fausse-couche ou une maladie sexuellement transmissible) peuvent s'avérer beaucoup plus dangereux pour les femmes, notamment si elles ne repèrent pas leurs causes à temps.



Cela fait 12 ans que Marni Sommer s'intéresse aux menstruations et, alors que les langues se délient de plus en plus dans les médias occidentaux et que plusieurs ouvrages ont été publiés sur le sujet - notamment en France avec Ceci est mon sang d'Élise Thiébaut et Le Grand mystère des règles de Jack Parker - la professeure s'est également rendue compte d'un vide scientifique autour des menstruations et autres problèmes de santé concernant exclusivement les femmes, ou les personnes disposant d'un utérus et d'un vagin.



"Je pense que comme Gloria Steinem l'a dit, si les hommes avaient eu leurs règles, les choses auraient été différentes en terme d'accès à l'information, d'investissement, d'installations etc." Briser le silence autour des règles, le début de l'égalité entre les femmes et les hommes ?